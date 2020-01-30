Барселона не будет подписывать нападающего - клуб сделает ставку на действующих игроков

Последние несколько дней каталонская "Барселона" активно искала нового форварда на трансферном рынке. Все это случилось из-за травмы Суареса, который вернется лишь в мае.

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Однако, не сумев договорится о переходе Родриго, Ришарлисона и других футболистов, каталонцы изменили курс. По словам директора клуба Гильермо Амора, новых трансферов ждать не нужно.

"Да, мы приняли решение не подписывать нового форварда. Принято оно было в последний момент. Если мы не сможем улучшить наш состав, то лучше никого не брать", - цитирует Амора AS.

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Теперь будет сделана ставка на действующих футболистов атаки - Месси, Фати и Гризманна. В ближайшее время вернется из лазарета Усман Дембеле, на которого расчитывает Кике Сетьен.

Напомним, что помимо Суареса, клуб лишился другого нападающего - в "Рому" перешел Карлес Перес.