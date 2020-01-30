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Сельта арендовала форварда Локомотива

Испания
(1 голосов)

Поможет клуба удержаться в высшем дивизионе?

Сельта арендовала форварда Локомотива
UA-Футбол
Новина українською

Испанская "Сельта" объявила об аренде Федора Смолова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение расчитано до конца сезона. После этого, если "Сельта" заплатит "Локомотиву" 6 миллионов евро, они смогут выкупить контракт нападающего.

В этом сезоне Смолов провел 19 матчей, в которых забил четыре гола.

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В статье: Локомотив (Москва) Федор Смолов Сельта (Виго)
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