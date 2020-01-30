Сельта арендовала форварда Локомотива

Испанская "Сельта" объявила об аренде Федора Смолова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение расчитано до конца сезона. После этого, если "Сельта" заплатит "Локомотиву" 6 миллионов евро, они смогут выкупить контракт нападающего.

OFICIAL Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.



¡Bienvenido! #BenvidoSmolov — RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020

В этом сезоне Смолов провел 19 матчей, в которых забил четыре гола.