Испания
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Сельта арендовала форварда Локомотива
Поможет клуба удержаться в высшем дивизионе?
Испанская "Сельта" объявила об аренде Федора Смолова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение расчитано до конца сезона. После этого, если "Сельта" заплатит "Локомотиву" 6 миллионов евро, они смогут выкупить контракт нападающего.
OFICIAL Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.— RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020
¡Bienvenido! #BenvidoSmolov
В этом сезоне Смолов провел 19 матчей, в которых забил четыре гола.
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