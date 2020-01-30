Испания
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Месси одержал 500-ю победу в качестве игрока Барселоны
Очередное достижения аргентинского гения
Сегодня "Барселона" легко разобралась с "Леганесом" в матче кубка Испании. Дубль на счету Месси, еще по голу оформили Гризманн, Артур и Ленгле.
Для аргентинца этот матч стал по-настоящему особенным. Он добыл 500-ю победу в качестве игрока "Барселоны". Для этого ему потребовалось 710 матчей.
... And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! pic.twitter.com/5y7tfk6Keo— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020
Очередную победу Лео имеет шанс добыть уже в воскресенье - каталонцы отправятся в гости к "Бетису".
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Комментарии (3)
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skopa (Харьков)
30.01.2020 в 23:48
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0
-1
dex ter (Харків)
30.01.2020 в 23:31
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+1
-4
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 23:07
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+5
-2
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