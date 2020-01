Месси одержал 500-ю победу в качестве игрока Барселоны

Сегодня "Барселона" легко разобралась с "Леганесом" в матче кубка Испании. Дубль на счету Месси, еще по голу оформили Гризманн, Артур и Ленгле.

Для аргентинца этот матч стал по-настоящему особенным. Он добыл 500-ю победу в качестве игрока "Барселоны". Для этого ему потребовалось 710 матчей.

... And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! pic.twitter.com/5y7tfk6Keo