Месси одержал 500-ю победу в качестве игрока Барселоны

Сегодня "Барселона" легко разобралась с "Леганесом" в матче кубка Испании. Дубль на счету Месси, еще по голу оформили Гризманн, Артур и Ленгле.

Для аргентинца этот матч стал по-настоящему особенным. Он добыл 500-ю победу в качестве игрока "Барселоны". Для этого ему потребовалось 710 матчей.

Очередную победу Лео имеет шанс добыть уже в воскресенье - каталонцы отправятся в гости к "Бетису".