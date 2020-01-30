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Месси одержал 500-ю победу в качестве игрока Барселоны

Испания
(1 голосов)

Очередное достижения аргентинского гения

Месси одержал 500-ю победу в качестве игрока Барселоны
UA-Футбол
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Сегодня "Барселона" легко разобралась с "Леганесом" в матче кубка Испании. Дубль на счету Месси, еще по голу оформили Гризманн, Артур и Ленгле.

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Для аргентинца этот матч стал по-настоящему особенным. Он добыл 500-ю победу в качестве игрока "Барселоны". Для этого ему потребовалось 710 матчей.

Очередную победу Лео имеет шанс добыть уже в воскресенье - каталонцы отправятся в гости к "Бетису".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (3)
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skopa (Харьков)
30.01.2020 в 23:48
ЗМ в студию, срочно!
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0
-1
dex ter (Харків)
30.01.2020 в 23:31
вечно второй после.... )
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+1
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 23:07
Браво Лео! Здоровья тебе капитан и ещё много побед в футболке нашей любимой команды! Visca el Barça! Visca Catalunya!
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+5
-2

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