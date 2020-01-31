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Севилья проиграла Мирандесу и попрощалась с Кубком Испании
Лишь одна команда не из Ла Лиги прошла в четвертьфинал
В предыдущих раундах Кубка Испании произошло несколько сенсаций, а вот стадия 1/8-й сюрпризами не баловала. Но лишь до самого последнего матча... В нем "Мирандес", представитель Сегунды, взял на себя смелость отыграться за весь второй дивизион. И сделал это блестяще.
Несмотря на преимущество "Севильи" во владении мячом, "Мирандес" не уступал именитому сопернику по уровню создания остроты. А по уровню реализации – и подавно. Матеус Баррозо уже на седьмой минуте увернулся из-под плотной опеки защитников и удачно пробил из пределов штрафной зоны. А на 30-й тот же Баррозо взорвался дальним ударом, убийственную траекторию которому предоставил рикошет. На перерыв "Севилья" ушла с отставанием в два мяча.
Когда в начале второго тайма Диего Карлос в штрафной зоне сбил Карлоса Пенья, было похоже на то, что "Севилья" обречена. Однако Вацлик потянул удар и не позволил надежде погибнуть заблаговременно. Теплилась жизнь в ней до 85-й минуты, когда забил Альваро Рей.
Уже после этого Нолито один гол отыграл, но Хулену Лопетеги это не подарило никаких эмоций. Подавление уже заполонило все сознание. И действительно, есть причины для беспокойства.
Кубок Испании. 1/8-я финала
"Мирадес" (II) - "Севилья" 3:1
Голы: Матеус Баррозо 7, Матеус Баррозо 30 Альваро Рей 85 - Нолито 90