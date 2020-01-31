Главная сенсация 1/8-й Кубка Испании. Мирандес - Севилья 3:1. Обзор матча и видео голов

"Севилья" повторила трюк "Атлетико" – вылетела из Кубка Испании от соперника ниже по классу. Примечательно, что "Мирандес", который победил команду Хулена Лопетеги 3:1, стал единственным представителем не элитного дивизиона в четвертьфинале турнира. И самое главное – свой успех "Мирандес" заслужил игрой.

Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала Кубка Испании "Мирандес" - "Севилья".

Кубок Испании. 1/8-я финала