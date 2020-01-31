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Главная сенсация 1/8-й Кубка Испании. Мирандес - Севилья 3:1. Обзор матча и видео голов
Мирандес - Севилья ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.01.2020 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол
"Севилья" повторила трюк "Атлетико" – вылетела из Кубка Испании от соперника ниже по классу. Примечательно, что "Мирандес", который победил команду Хулена Лопетеги 3:1, стал единственным представителем не элитного дивизиона в четвертьфинале турнира. И самое главное – свой успех "Мирандес" заслужил игрой.
Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала Кубка Испании "Мирандес" - "Севилья".
Кубок Испании. 1/8-я финала
"Мирадес" (II) - "Севилья" 3:1
Голы: Матеус Баррозо 7, Матеус Баррозо 30 Альваро Рей 85 - Нолито 90
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