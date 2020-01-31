Реал - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Это уже третья серия мадридского дерби в текущем сезоне. Первые две не подарили голов в игровое время и были отмечены не слишком яркими красками игры. Однако каждый новый матч – это новая история, а значит – и новые ожидания.

Поединок 22-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Атлетико" состоится 1-го февраля 2020-го года в 17:00 на "Сантьяго Бернабеу". Прямая онлайн текстовая трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка за авторством Игоря Семйона – в разделе Испания на нашем сайте >>>. Прямая LIVE видео-трансляция – на телеканале "Футбол 2". Также в Интернете – платформы MEGOGO и Oll.tv. Начало – 17:00.

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