Барселона подпишет бразильского полузащитника Палмейраса

Хавбек "Палмерайса" Матеус Фернандес перейдет в "Барселону", сообщает AS.

Бразильский футболист сегодня прибудет в Испанию для прохождения медицинского осмотра и подписания пятилетнего контракта с "сине-гранатовыми".

Сразу после прибытия Фернандеса в распоряжение клуба руководство "Барселоны" намерено отдать его в аренду "Вальядолиду".

Сообщается, что каталонцы готовы выкупить игрока за 7 миллионов евро.

21-летний бразилец сыграл за "Палмерайс" в 12 матчах и забил один гол. До этого клуб из Сан-Паулу выкупил игрока у "Ботафого" за 4 миллиона евро.