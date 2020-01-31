Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона подпишет бразильского полузащитника Палмейраса
... и сразу отправит его в аренду в другой клуб
Хавбек "Палмерайса" Матеус Фернандес перейдет в "Барселону", сообщает AS.
Бразильский футболист сегодня прибудет в Испанию для прохождения медицинского осмотра и подписания пятилетнего контракта с "сине-гранатовыми".
Сразу после прибытия Фернандеса в распоряжение клуба руководство "Барселоны" намерено отдать его в аренду "Вальядолиду".
Сообщается, что каталонцы готовы выкупить игрока за 7 миллионов евро.
21-летний бразилец сыграл за "Палмерайс" в 12 матчах и забил один гол. До этого клуб из Сан-Паулу выкупил игрока у "Ботафого" за 4 миллиона евро.
Новости по теме
- 08:43 Зарубежные "Я не всем доволен, мы торопились и теряли мяч". Сетьен прокомментировал разгромную победу Барсы
- 20:35 Зарубежные Барселона не будет подписывать нападающего - клуб сделает ставку на действующих игроков
- 22:52 Зарубежные 500-я победа Месси за Барсу. Барселона - Леганес 5:0. Обзор матча и видео голов