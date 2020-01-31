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Барселона подпишет бразильского полузащитника Палмейраса

Испания
(2 голосов)

... и сразу отправит его в аренду в другой клуб

Барселона подпишет бразильского полузащитника Палмейраса
Новина українською

Хавбек "Палмерайса" Матеус Фернандес перейдет в "Барселону", сообщает AS.

Бразильский футболист сегодня прибудет в Испанию для прохождения медицинского осмотра и подписания пятилетнего контракта с "сине-гранатовыми".

Сразу после прибытия Фернандеса в распоряжение клуба руководство "Барселоны" намерено отдать его в аренду "Вальядолиду".

Сообщается, что каталонцы готовы выкупить игрока за 7 миллионов евро.

21-летний бразилец сыграл за "Палмерайс" в 12 матчах и забил один гол. До этого клуб из Сан-Паулу выкупил игрока у "Ботафого" за 4 миллиона евро.

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В статье: трансферы Барселона Палмейрас (Сан-Паулу) Матеус Фернандес
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Комментарии (5)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.01.2020 в 11:46
Сильный трансфер. Это всё на что Бармалей способен?)))
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2020 в 11:48
Не сильный вброс. Это всё, на что способна винницкая базарная баба под кличкой ришарлисон.
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.01.2020 в 12:08
Дурик, тебе даже погоняла давать не надо, насколько ты ипанутое. Зайди на ветку Барсы с Леганесом, прочитай , что о тебе совсем посторонний человек пишет. По твоим критериям он тоже глупый фанат Реала и Ришарлисон
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.01.2020 в 12:11
Это сколько в коутинье? Половинка, четвертинка?
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.01.2020 в 12:12
Почти 1/20)))
0
0

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