Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 22-й тур. Испания. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". 01.02.2020. 17:00. Арбитр в поле – Хавьер Эстрада Фернандес; видеотрансляция – "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

Лучше не связывать с этим матчем больших ожиданий. Уже дважды в текущем сезоне "Реал" и "Атлетико" играли между собой, и дважды игровое время заканчивалось со счетом 0:0. И игра не была насыщена красками, что сформировало вокруг мадридского дерби неприятную для глаза туманность. Обеим командам не хватает изобретательности.

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Хотя больше с этим проблем, конечно же, у "Атлетико". Команда Диего Симеоне подходит к противостоянию на "Бернабеу" с ужасной серией за спиной: три поражения и ничья в последних четырех поединках, только один забитый мяч. Если же принимать во внимание только Ла Лигу, то в двух крайних турах мы видели муки "матрасников" в матчах с аутсайдерами. Диего Симеоне рискует растерять свой авторитет.

И именно такие матч как против "Реала" могут способствовать более быстрому выздоровлению пациента. Точнее, победы в таких матчах. Успех на "Бернабеу" способен снять это напряжение и компенсировать болельщикам "Атлетико" все потраченные ранее нервные клетки. Но задача не из простых, поскольку "Реал" нацелен на максимальный результат.

"Сливочные" лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, хотя последние матчи чемпионата провели неубедительно. Особенно – против "Вальядолида". Лишь благодаря голу Начо удалось дожать "пепинерос" в конце встречи, что и помогло "Реалу" единолично возглавить график. Однако Зидан должен понимать, что долго продержаться на вершине с такой игрой будет сложно.

Надо играть хотя бы так, как против "Сарагосы" в матче 1/8-й финала Кубка Испании. Несмотря на некоторые трудности при обороне, "Реал" в целом легко одолел своего соперника. Именно тот поединок "сливочные" и постараются взять за основу для настроения. Ведь важно проявить перед "Атлетико" уверенность в своих силах.

Из лазарета вернулся Эден Азар, но он еще не готов сыграть в матче с таким напряжением. Кроме того, не занимался в общей группе Мариано. И в который раз напоминаем об отсутствии Марко Асенсио. А вот у "Атлетико" ситуация с кадрами почти критическая. Диего Коста, Тома Лемар, Хосе Хименес, Жоау Феликс, Киран Триппьер, Коке – все они вне игры.

Прогноз. Победа "Реала" 1:0.

Ставка : учитывая, в каком состоянии находится "Атлетико", есть основания верить в победу "Реала". Учитывая, как непросто дается результат команде Зидана, эта победа вряд ли получится с большой разницей в количестве голов. Напрашивается ставка на тотал меньше.