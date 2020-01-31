Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона и Реал узнали соперников в Кубке Испании
Матчи состоятся 4-6 февраля
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании.
Жеребьевка очередной стадии турнира прошла 31 января:
Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Атлетик Бильбао - Барселона
Гранада - Валенсия
Мирандес - Вильярреал
Напомним, что вчера, 30 января, "Севилья" проиграла "Мирандесу" и попрощалась с Кубком Испании. "Барселона" разгромила "Леганес" 5:0, а "Реал" разобрался с "Сарагосой" 4:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 14:58
Ответить
+2
0
Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 14:51
Ответить
+1
0
Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 14:41
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...