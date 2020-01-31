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Барселона и Реал узнали соперников в Кубке Испании

Испания
(1 голосов)

Матчи состоятся 4-6 февраля

Барселона и Реал узнали соперников в Кубке Испании
Новина українською

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании.

Жеребьевка очередной стадии турнира прошла 31 января:

Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Атлетик Бильбао - Барселона
Гранада - Валенсия
Мирандес - Вильярреал

Напомним, что вчера, 30 января, "Севилья" проиграла "Мирандесу" и попрощалась с Кубком Испании. "Барселона" разгромила "Леганес" 5:0, а "Реал" разобрался с "Сарагосой" 4:0.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид) Валенсия
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Комментарии (3)
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Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 14:58
Вот будет потеха, если полуфиналы будут выглядеть так: Барса-Валенсия, Реал-Мирандес
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+2
0
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Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 14:51
Жребий благоволит Реалу и Мирандесу. Барсе будет архисложно, учитывая какую мерзкую игру она демонстрирует на выезде, а тем более ещё и с "домашним" Атлетиком.
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+1
0
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Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 14:41
1/4 в один матч это дебелизм. На этой стадии уже играют только команды Ла Лиги за редким исключением.
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0
-1

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