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Зидан: Гвардиола – номер один, но Симеоне – один из лучших тренеров в мире

Испания
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Зинедин на связи

Зидан: Гвардиола – номер один, но Симеоне – один из лучших тренеров в мире
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан защитил наставника "Атлетико" Диего Симеоне, которого активно критикуют в этом сезоне. Мадридские гранды встретятся завтра, 1 февраля, в рамках тура Ла Лиги. Цитирует Зизу Marca. Также француз рассказал о переходе Бэйла в другой клуб.

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"Я не понимаю этой критики в его адрес, но это не мое дело. Я знаю, какой Симеоне тренер. Раньше я говорил, что Гвардиола – номер один, но Симеоне – один из лучших тренеров в мире, Диего доказал это. Критика не может поменять мое мнение о коллеге. Я уважал его как игрока, уважаю как тренера".

"Трансфер Бэйла в другой клуб? Гарет с нами, я рассчитываю на него".

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В статье: Хосеп Гвардиола Гарет Бэйл Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Диего Симеоне Реал (Мадрид) Ла Лига
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