Зидан: Гвардиола – номер один, но Симеоне – один из лучших тренеров в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан защитил наставника "Атлетико" Диего Симеоне, которого активно критикуют в этом сезоне. Мадридские гранды встретятся завтра, 1 февраля, в рамках тура Ла Лиги. Цитирует Зизу Marca. Также француз рассказал о переходе Бэйла в другой клуб.

"Я не понимаю этой критики в его адрес, но это не мое дело. Я знаю, какой Симеоне тренер. Раньше я говорил, что Гвардиола – номер один, но Симеоне – один из лучших тренеров в мире, Диего доказал это. Критика не может поменять мое мнение о коллеге. Я уважал его как игрока, уважаю как тренера".