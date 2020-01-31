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Стала известна заявка Реала на дерби с Атлетико

Испания
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Бэйл и Азар – вне состава

Стала известна заявка Реала на дерби с Атлетико
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Мадридский "Реал" опубликовал список игроков, которые могут выйти на поле в матче 22-го тура Ла Лиги против "Атлетико". Гарет Бэйл и Эден Азар – вне заявки, бельгиец совсем недавно возобновил тренировки в общей группе. Матч между "сливочными" и "матрасниками" состоится завтра, 1 февраля. Также не сыграют Родриго Гоэс, Начо Фернандес и Браим Диас.

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Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

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В статье: Гарет Бэйл Карим Бензема Эден Азар Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid

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