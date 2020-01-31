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Стала известна заявка Реала на дерби с Атлетико
Бэйл и Азар – вне состава
Мадридский "Реал" опубликовал список игроков, которые могут выйти на поле в матче 22-го тура Ла Лиги против "Атлетико". Гарет Бэйл и Эден Азар – вне заявки, бельгиец совсем недавно возобновил тренировки в общей группе. Матч между "сливочными" и "матрасниками" состоится завтра, 1 февраля. Также не сыграют Родриго Гоэс, Начо Фернандес и Браим Диас.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.