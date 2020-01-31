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Барселона объявила о трансфере хавбека Палмейраса
Матеус Фернандес станет каталонцем по окончанию сезона
"Барселона" официально объявила о будущем подписании хавбека "Палмейраса" Матеуса Фернандеса.
Как сообщает каталонский клуб, бразилец перейдет в "Барселону" летом 2020 года.
Сумма трансфера составит 7 млн евро, еще 3 млн "Палмейрас" получит в качестве возможных бонусов.
Контракт с игроком будет подписан на 5 лет, а Клаусула составит 300 млн евро.
Напомним, что в текущем сезоне Фернандес сыграл за "Палмейрас" 12 матчей в чемпионате Бразилии.
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