Барселона объявила о трансфере хавбека Палмейраса

"Барселона" официально объявила о будущем подписании хавбека "Палмейраса" Матеуса Фернандеса.

Как сообщает каталонский клуб, бразилец перейдет в "Барселону" летом 2020 года.

Сумма трансфера составит 7 млн евро, еще 3 млн "Палмейрас" получит в качестве возможных бонусов.

Контракт с игроком будет подписан на 5 лет, а Клаусула составит 300 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне Фернандес сыграл за "Палмейрас" 12 матчей в чемпионате Бразилии.