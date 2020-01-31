Атлетико вернул из Китая Карраско

Игрок китайского "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско вернулся в "Атлетико". Бельгиец присоединился к мадридцам на правах аренды до конца сезона.

Добавим, что Карраско играл за "матрасников" с лета 2015 до зимы 2018, когда перешел в "Далянь Ифан".

Летом 2018 футболист вместе со сборной Бельгии завоевал бронзу Чемпионата Мира.