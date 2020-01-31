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Атлетико вернул из Китая Карраско
Матрасники арендовали "блудного сына"
Игрок китайского "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско вернулся в "Атлетико". Бельгиец присоединился к мадридцам на правах аренды до конца сезона.
Добавим, что Карраско играл за "матрасников" с лета 2015 до зимы 2018, когда перешел в "Далянь Ифан".
Летом 2018 футболист вместе со сборной Бельгии завоевал бронзу Чемпионата Мира.
???????????? ¡#BienvenidoCarrasco!— Atlético de Madrid (@Atleti) January 31, 2020
????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/brX3U7fkfZ
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