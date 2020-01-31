  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико вернул из Китая Карраско
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико вернул из Китая Карраско

Испания
(1 голосов)

Матрасники арендовали "блудного сына"

Атлетико вернул из Китая Карраско
Новина українською

Игрок китайского "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско вернулся в "Атлетико". Бельгиец присоединился к мадридцам на правах аренды до конца сезона.

Добавим, что Карраско играл за "матрасников" с лета 2015 до зимы 2018, когда перешел в "Далянь Ифан".

Летом 2018 футболист вместе со сборной Бельгии завоевал бронзу Чемпионата Мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Янник Феррейра Карраско Далянь Ифан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...