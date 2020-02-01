Зидан против Симеоне. Чужой против Хищника

Зинедин и "Чоло" – культовые персонажи и как игроки, и как тренеры. Сейчас они самые знаменитые наставники из тех, кто работает в Примере. Показательно, что друг к другу они относятся с искренним уважением.

Времена Симеоне – самый успешный период в истории "Атлетико". Важны и титулы, и достижения, а еще не менее весомым является то, что во времена космического роста бюджетов грандов второй мадридский клуб смог тягаться с двумя монстрами. Да, "матрасники" тоже весьма состоятельные, но все же сильно отстают от "Реала" и "Барселоны". Два финала Лиги чемпионов – это круто, но победа в чемпионате, хотя она была только одна, возможно, еще более сложное достижение.

С Зиданом же все очевидно. Трижды выиграл Лигу чемпионов, такого не было ни у одного из тренеров "Реала" даже в "золотые времена" Ди Стефано, когда клуб победил в главном континентальном турнире пять раз подряд.

Именно поэтому эти тренеры-рекордсмены привлекают внимание, пожалуй, больше, чем само по себе Мадридское дерби. Поэтому вспомним историю их противостояний.

27 февраля 2016. Чемпионат Испании. "Реал" - "Атлетико" 0:1

Первый большой матч Зидана-тренера. В январе он возглавил команду и в 26-м туре уже сдавал экзамен. Гол Гризманна в начале второго тайма подчеркнул, что его команда значительно более сбалансирована. Прагматическая игра "Атлетико" дала результат, хотя в конце игры "матрасники" нетипично для себя много сил бросили в атаку, потеряли мяч и Данило мог их наказать, но в ворота не попал. "Реал" тогда отстал от "Барселоны" на 12 очков и на четыре – от соседей.

28 мая 2016. Финал Лиги чемпионов. "Реал" - "Атлетико" 1:1, серия пенальти – 5:3

На тот момент сезон Примеры закончился. "Барселона" выиграла первенство, "Реал" отстал на одно очко, опередив "Атлетико" на два. Однако главный матч сезона для обоих мадридских клубов был в Милане на "Сан Сиро". Момент, когда Симеоне реально мог взять трофей. На гол Серхио Рамоса в первом тайме, после перерыва ответил Яник Феррейра-Карраско, первый бельгиец, забивший в финале главного турнира континента. А между этим Гризманн не забил пенальти. Кейлор Навас долго не давал пробить одиннадцатиметровый, за что получил предупреждение. Но достиг главной цели, вывел француза из равновесия. Тот пробил слишком высоко и попал в перекладину.

В экстра-таймах уже "Реал" сыграл хорошо, а серия пенальти принесла ему успех – Хуанфран попал в стойку, Криштиану же не промахнулся.

19 ноября 2016. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Реал" 0:3

Счет матча – это счет противостояния команды Симеоне с Криштиану Роналду, забивший все три гола. Хозяева сыграли весьма качественно, но против гения не устояли.

8 апреля 2017. Чемпионат Испании. "Реал" - "Атлетико" 1:1

До дерби каждая из команд выиграла по пять поединков Примеры подряд. Матч действительно получился ровным. Для "Реала" важно было не уступить, что он и сделал. С учетом неожиданного поражения "Барселоны" в Малаге, его отрыв от каталонцев достиг пяти очков. Впоследствии это принесет чемпионство, единственное по сей день с 2012-го года. Голы же того дерби на счету Пепе и Гризманна.

2 мая 2017. Полуфинал Лиги чемпионов. "Реал" - "Атлетико" 3:0

Впервые дуэль этих тренеров закончилась тотальным поражением одного из них. И дело не только в счете. Все ходы Симеоне не принесли положительных результатов. На этот раз снова все голы в активе Криштиану Роналду и все – из игры.

10 мая 2017. Полуфинал Лиги чемпионов. "Атлетико" - "Реал" 2:1

"Реал" играл по счету первого матча, а вот Симеоне четко понимал, что на этот раз он рисковать. За стартовые 16 минут его команда отыграла два гола – Сауль и Гризманн с пенальти. Но нужно еще было и везение. Его не случилось. В конце первого тайма забил Иско и "Атлетико" нужны были еще три гола. Не удалось забить ни одного. "Реал" же в финале разгромил "Ювентус" 4:1.

18 ноября 2017. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Реал" 0:0

Первый матч соперников на "Ванда Метрополитано". Они имели равное количество очков, однако в турнирке уже отставали от "Барселоны" и "Валенсии". Ничем не примечательный поединок, действительно нулевой.

8 апреля 2018. Чемпионат Испании. "Реал" - "Атлетико" 1:1

Кажется, это уже было. Действительно, ровно год назад в чемпионате матч проходил также на "Сантьяго Бернабеу" и это тоже был 31-й тур, тоже 1:1. В чемпионате "сливочные" давно потеряли все шансы на титул, но как раз в конце зимы набрали мощный ход, как раз под плей-офф Лиги чемпионов. Ян Облак стал героем встречи, что намекает на картину игры. Голы забили Криштиану Роналду и Антуан Гризманн.

А потом Зидан, измученный победами в Лиге чемпионов, ушел. Поэтому следующая дуэль Зинедина с Диего Пабло случилась этим летом. Матч не совсем официальный, игра предсезонного турнира. Но это болезненное воспоминание для "Реала" и одна из суперовых страниц истории "Атлетико".

26 июля 2019. "Реал" - "Атлетико" 3:7

Ист-Резерфорд (США). Составы оптимальные, почти. До перерыва трижды забил Диего Коста и еще один точный удар в активе Анхеля Корреа! Но после перерыва Диего Коста забил снова. Остановить голевую машину удалось за счет удаления – сцепились бразилец и Карвахаль, оба досрочно покинули поле. Немного ранее Начо один гол отыграл. Однако на 70-й минуте Витоло забил еще, 0:7!

Затем Карим Бензема и молодой Хавьер Эрнандес установили окончательный счет.

28 сентября 2019. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Реал" 0:0

"Реал" возглавлял турнирную таблицу и не проиграл тогда ни одного матча чемпионата. Однако игра обеих команд на старте первенства выглядела плохо. Поэтому итог абсолютно логичен.

12 января 2020. Финал Суперкубка Испании. "Реал" - "Атлетико" 0:0, серия пенальти – 4:1

Опять без голов, но насколько же более веселой по сравнению с сентябрьской была игра... Накануне команды добыли важные победы. Больше всего порадовал поклонников "Атлетико", одолевший "Барселону" 3:2, дважды проигрывая по ходу матча. Победа "Реала" 3:1 над "Валенсией" воспринималась спокойно.

Подопечные Зидана начали мощно, впоследствии же ответил и "Атлетико".

Драматический момент случился на 115-й минуте. Мората чисто выходил на голкипера, однако лучший игрок матча Федерико Вальверде успел сбить его перед штрафной площадкой. Удаление, но и спасение. Уругваец герой. В послематчевой серии Сауль попал в штангу, а удар Партея взял Куртуа. Подопечные Зидана реализовали все свои удары.

Статистически имеем следующую картину. У Симеоне три чистые победы над Зиданом. Шесть ничейных счетов в их противостояниях. Два успеха француза. Однако еще дважды его команда выиграла послематчевые серии. Также одна из побед "Чоло" в фактически товарищеском поединке.