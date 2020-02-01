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Барселона - Леванте. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Леванте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" на неделе легко победила "Леганес" в Кубке Испании и подарила надежду своим болельщикам на то, что все будет гладко. По крайней мере, игра вселила оптимизм. Однако надо закрепить успех в матче Ла Лиги. Под горячую руку может попасть "Леванте".
Матч состоится второго февраля 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе Испания от Игоря Семйона >>>.
В Украине по ТВ матч покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете прямой эфир матча будет доступен на платформах MEGOGO и Oll.tv.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 22-го тура Ла Лиги Барселона - "Леванте"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.