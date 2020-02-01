Барселона - Леванте. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" на неделе легко победила "Леганес" в Кубке Испании и подарила надежду своим болельщикам на то, что все будет гладко. По крайней мере, игра вселила оптимизм. Однако надо закрепить успех в матче Ла Лиги. Под горячую руку может попасть "Леванте".

Матч состоится второго февраля 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе Испания от Игоря Семйона >>>.

В Украине по ТВ матч покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете прямой эфир матча будет доступен на платформах MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 22-го тура Ла Лиги Барселона - "Леванте"?