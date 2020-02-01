Барселона близка к подписанию Виллиана в качестве свободного агента – Marca

"Барселона" близка к подписанию вингера "Челси" Виллиана, сообщает испанская Marca.

Летом у экс-игрока "Шахтёра" истекает контракт с "синими", поэтому уже сейчас он может подписать предварительное соглашение с будущим клубом.

Представители "Барсы" уже несколько раз встречались с агентами 31-летнего бразильца, обсуждая условия его переезда в июле. Интересы Виллиана представляет агентство Sport Invest, клиентом которого также является Филиппе Коутиньо, что упрощает переговоры для каталонцев.

В "Челси" уже знают о том, что Виллиан покинет клуб в конце сезона. Однако из-за нехватки кадров "синие" отказались отпускать игрока зимой.