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Барселона близка к подписанию Виллиана в качестве свободного агента – Marca

Испания
(1 голосов)

Экс-горняк может перебраться в Каталонию летом

Барселона близка к подписанию Виллиана в качестве свободного агента – Marca
Новина українською

"Барселона" близка к подписанию вингера "Челси" Виллиана, сообщает испанская Marca.

Летом у экс-игрока "Шахтёра" истекает контракт с "синими", поэтому уже сейчас он может подписать предварительное соглашение с будущим клубом.

Представители "Барсы" уже несколько раз встречались с агентами 31-летнего бразильца, обсуждая условия его переезда в июле. Интересы Виллиана представляет агентство Sport Invest, клиентом которого также является Филиппе Коутиньо, что упрощает переговоры для каталонцев.

В "Челси" уже знают о том, что Виллиан покинет клуб в конце сезона. Однако из-за нехватки кадров "синие" отказались отпускать игрока зимой.

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В статье: Виллиан Барселона Челси (Лондон)
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Комментарии (4)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
01.02.2020 в 13:57
Заміна Мессі?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
01.02.2020 в 13:28
Алень шепетовский, что ты там про О возрасте игроков Ювентуса блеял?
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+4
0
Algrab (Костопiль)
01.02.2020 в 13:42
Зараз почнеться: мегатрансфер, а я все знав, Перес банкрот та інша оленяча маячня.
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+3
0
DimaADI (Днепр)
01.02.2020 в 13:52
Из-за твоего комментария я даже прикинул составы Барсы и Юве. В командах по восемь игроков рожденых до 90-го года.
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+2
0

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