Сетьен: Мы должны сделать Месси счастливым, чтобы он и не помышлял об уходе

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о важности Лионеля Месси для команды.

"Я надеюсь что мы все сможем сделать так, чтобы Месси был абсолютно счастлив в Барселоне и не задумывался о том, чтобы покинуть команду.

У нас с Лионелем сложились отличные отношения, как и со всеми остальными игроками. Все знают, что он настоящий победитель, но стремится не только к своему успеху, а и к успеху команды. Месси знает, насколько он важен для Барселоны, и делает все, что в его силах, для ее побед", – цитирует Сетьена Sport.