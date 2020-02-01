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Сетьен: Мы должны сделать Месси счастливым, чтобы он и не помышлял об уходе

Испания
(1 голосов)

Наставник рассказал о важности Лео для команды

Сетьен: Мы должны сделать Месси счастливым, чтобы он и не помышлял об уходе
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о важности Лионеля Месси для команды.

"Я надеюсь что мы все сможем сделать так, чтобы Месси был абсолютно счастлив в Барселоне и не задумывался о том, чтобы покинуть команду.

У нас с Лионелем сложились отличные отношения, как и со всеми остальными игроками. Все знают, что он настоящий победитель, но стремится не только к своему успеху, а и к успеху команды. Месси знает, насколько он важен для Барселоны, и делает все, что в его силах, для ее побед", – цитирует Сетьена Sport.

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В статье: Лионель Месси Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (8)
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Dimka26 (Чернигов)
01.02.2020 в 17:27
А вот это плохо, когда тренер пытается пргибаться под игроков. О каком авторитете идет речь? Лобановский что говоорил? Незаменимых игроков нет. А те, которые потеряли мотивацию выступать за клуб - нужно менять. И он бы это мог сказать как про Блохина, так и про Буряка. А здесь ...ну.. такое.. нет стержня, а у тренера он должен быть.
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0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
01.02.2020 в 17:02
Цей тренер почне нарешті будувати гру команди чи його задача робити Мессі щасливим?
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0
0
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Инспектор ( )
01.02.2020 в 16:58
Разрабатывается программа про игру месси в 70 лет.
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+3
0
balamyt (Boston)
01.02.2020 в 16:34
100% и Лео возраст не помеха...Ибру и Рональдо еще старше но играют прекрасно..
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2020 в 16:47
Зря ты сказал, что КР ещё старше, но играет прекрасно. Ты автоматически попал в черный список врагов Дуриана...)))
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.02.2020 в 16:59
Насчет Ибры, не знаю, не видел ни одного матча с его участием в последнее время, хотя о том, что ему 38 лет, знаю. А вот про португальскую посредственность, могу уверенно говорить, что играет он так себе, не убивается на три фронта, много берет пауз, чтобы отдохнуть, если судить по его МЕГА контракту...Не в пример, гениальному Месси, который всегда и везде играет во всех турнирах и никогда не берет паузы, если здоров! Что касается чучела из винницы, по кличке дуриан, и его попытки к тебе примазаться, завоевать твои симпатии, не обращай на него внимание. Он больной на голову...
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0
-4
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ВітяДобрий ніч (Київ)
01.02.2020 в 17:23
Але Мессі бере паузу в кожній грі. Грає в режимі одна дія і 5-10хв відпочинку легкої прогулянки
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Dimka26 (Чернигов)
01.02.2020 в 17:24
Ну давай будем объективными. Месси был освобожден от игры в последнем матче ЛЧ, в кубке против Ибицы тоже дали отдохнуть. В сборной много перерывов брал. Я не гвоорю, что это плохо. Просто я за справедливость. И не вижу, чем Месси в этом компоненте отличается от Роналдо. Т.к. они оба пропускают маловажные матчи.
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