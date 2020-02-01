Примера. 22-й. Реал - Атлетико 1:0. Шериф в городе только один

Мадридское дерби уже приучило нас к умеренным эмоциям. В последнее время эти матчи не отличаются результативностью и напряжением. Были, конечно же, 7:3 на предсезонных сборах, однако три из последних четырех официальных поединков между "Реалом" и "Атлетиком" заканчивались со счетом 0:0 в игровое время. Такое себе зрелище...

Зрелища не было и сегодня. Команды, как это часто бывает с "Реалом" и "Атлетико", были заточены исключительно на результат. Ну, точнее, был заточен "Реал", потому что про "Атлетико" трудно что-то сказать с его четырьмя ударами по воротам в течение девяноста минут и только одним попаданием в створ ворот. Конечно, было попадание в каркас от Анхеля Корреа, однако победа "Аттлетико" в этом поединке выглядела бы нонсенсом.

"Реал" доказал, что шериф в городе Мадриде сейчас только один. Хотя и к команде Зидана есть претензии в плане конструктива – его не хватало. Не считать же таковым два удара Рамоса из перспективных позиций, но без намека на остроту. Тони Кроос пробил лучше, но также неточно. А вот самый лучший момент за тайм возник у "Атлетико". Да, именно так. Витоло из центра штрафной пробил по центру ворот – но именно туде, где и находился Куртуа. Сауль и Корреа также не находились в тени, но пробивали неточно.

Второй тайм – это, прежде всего, гол Карима Бензема. Француз мастерски положил мяч под штангу после не менее искусной передачи другого француза Ферлана Менди. А перед тем хорошо поработал с мячом Винисиус Жуниор. И если до гола "Атлетико" еще как-то огрызался, то после него инициативой полностью владел "Реал". Винисиус, Карвахаль, Варан, Модрич – можно еще наскрести несколько моментов для того, чтобы говорить о том, что "Реал" наработал на второй гол, однако лучше остановиться на том, что есть. 1:0 четко отражают распределение сил. "Белый" Мадрид был немного лучше.

"Реал" укрепляет лидерство. А "Атлетико" уже не претендент на что-то значимое в этом сезоне.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" 1:0

Гол: Карим Бензема 56

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Винисиус Жуниор 46), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско (Лукас Васкес 46), Ферлан Менди

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Альваро Мората (Тома Лемар 50), Томас Парти (Серхио Камельо 74), Анхель Корреа, Ренан Лоди, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Витоло (Янник Феррейра Карраско 71), Шиме Врсалько

Предупреждения: Ферлан Менди 83, Карлос Каземиро 88 - Аугусто Фелипе 66, Шиме Врсалько 80