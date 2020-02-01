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Примера. 22-й. Реал - Атлетико 1:0. Шериф в городе только один

Испания
(3 голосов)

Реал сильнее в мадридском дерби. Лидер есть лидер

Примера. 22-й. Реал - Атлетико 1:0. Шериф в городе только один
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридское дерби уже приучило нас к умеренным эмоциям. В последнее время эти матчи не отличаются результативностью и напряжением. Были, конечно же, 7:3 на предсезонных сборах, однако три из последних четырех официальных поединков между "Реалом" и "Атлетиком" заканчивались со счетом 0:0 в игровое время. Такое себе зрелище...

Зрелища не было и сегодня. Команды, как это часто бывает с "Реалом" и "Атлетико", были заточены исключительно на результат. Ну, точнее, был заточен "Реал", потому что про "Атлетико" трудно что-то сказать с его четырьмя ударами по воротам в течение девяноста минут и только одним попаданием в створ ворот. Конечно, было попадание в каркас от Анхеля Корреа, однако победа "Аттлетико" в этом поединке выглядела бы нонсенсом.

Примера. 22-й. Реал - Атлетико 1:0. Шериф в городе только один - изображение 1

"Реал" доказал, что шериф в городе Мадриде сейчас только один. Хотя и к команде Зидана есть претензии в плане конструктива – его не хватало. Не считать же таковым два удара Рамоса из перспективных позиций, но без намека на остроту. Тони Кроос пробил лучше, но также неточно. А вот самый лучший момент за тайм возник у "Атлетико". Да, именно так. Витоло из центра штрафной пробил по центру ворот – но именно туде, где и находился Куртуа. Сауль и Корреа также не находились в тени, но пробивали неточно.

Второй тайм – это, прежде всего, гол Карима Бензема. Француз мастерски положил мяч под штангу после не менее искусной передачи другого француза Ферлана Менди. А перед тем хорошо поработал с мячом Винисиус Жуниор. И если до гола "Атлетико" еще как-то огрызался, то после него инициативой полностью владел "Реал". Винисиус, Карвахаль, Варан, Модрич – можно еще наскрести несколько моментов для того, чтобы говорить о том, что "Реал" наработал на второй гол, однако лучше остановиться на том, что есть. 1:0 четко отражают распределение сил. "Белый" Мадрид был немного лучше.

"Реал" укрепляет лидерство. А "Атлетико" уже не претендент на что-то значимое в этом сезоне.

Примера. 22-й. Реал - Атлетико 1:0. Шериф в городе только один - изображение 2

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Атлетико" 1:0
Гол: Карим Бензема 56

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Винисиус Жуниор 46), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско (Лукас Васкес 46), Ферлан Менди

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Альваро Мората (Тома Лемар 50), Томас Парти (Серхио Камельо 74), Анхель Корреа, Ренан Лоди, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Витоло (Янник Феррейра Карраско 71), Шиме Врсалько

Предупреждения: Ферлан Менди 83, Карлос Каземиро 88 - Аугусто Фелипе 66, Шиме Врсалько 80

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (14)
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Romerik (YNWA)
01.02.2020 в 19:26
Не понимаю что вы хотите от Симеоне, если он в этом году заходит на третий свой цикл в АМ. С двух предыдущих он выжимал все соки... Прошлого года многие лидеры ушли, и поэтому ему нужно немного времени чтоб сделать новую команду... Я думаю это же очевиднейшие вещи... Он не железный чтоб сходу новую плеяду футболистов научить играть по Атлетиковски, нужно время. Хотя соглашусь с ниже отписавшемся, что может нужно ему отдохнуть от всего этого, и пойти в другой клуб например, или на годик второй в отпуск
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0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
01.02.2020 в 19:19
Приношу щиросердне співчуття вболівальникам Барселони, які покладали на цей матч великі надії
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+2
-2
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Loader (Днепр)
01.02.2020 в 19:14
Мне удалось посмотреть только половину второго тайма, аккурат до гола. Своему сыну я еще осенью сказал, что Симеоне пора сменить обстановку. По увиденному: нет преимущества РМ. Есть проблемы АМ. Зидана по-прежнему не считаю классным тренером, в отличие, кстати, от Симеоне. Многого не ожидал от матча и результат объективен.
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+2
-1
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Barcelinius (earthman)
01.02.2020 в 19:24
В первом тайме индейцы играли хорошо, даже в штангу угодили. Но справедливости ради Реал был сегодня чуточку сильнее.
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.02.2020 в 19:06
Из двух команд, не умеющих в этом сезоне играть в атаку, одна так и не смогла усилить свои кадры качественным нападением, потеряв при этом Диего Косту и Жоао Фелиша, вторая, уже в который раз добывает победу с помощью арбитра. Простой вопрос: если защитник бьет нападающего по ногам в штрафной площадке, это пенальти? Без сомнения - да! Ведь нападающий не может бежать дальше, не может нанести удар... А, если защитник не бьёт нападающего по ногам, но при этом всем телом падает в ноги нападающему, тем самым также препятствуя движению нападающего, то разве это не пенальти? В Испании пишут, фол Каземиро на 31 минуте матча - очевидный, там был пенальти. И второе... В первом тайме Каземиро ПЯТЬ раз фолил и это ни одной желтой карточки... Это что вообще такое? Кстати, этот арбитр и в прошлом сезоне накуралесил в пользу Реала в гостевом матче против АМ... Вероятно, эта Эстрада претендует не только на скорую пенсию (через год он закончит с судейством в Ла Лиге), но и на жирные бонусы от Флорентино Переса.. P.S. Ришарлисонов прошу не волноваться, можете даже и не стараться комментировать меня. Все равно, не прочитаю.. Сейчас по ТВ столько спорта, в том числе матчи НХЛ, что у меня не будет возможности посмеяться с ваших глупостей....
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+4
-3
vr250278 (Цветково.Черкасская)
01.02.2020 в 19:07
Прокапався ...
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+3
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.02.2020 в 19:08
Понимаю, сочувствую тебе.. А сколько тебе еще капаться, чтобы обрести мозги?
+4
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2020 в 19:09
Каналізацію знову прорвало.... Ти краще розкажи як в матчі ФКБ - РМ арбітр два чистих пенальті на Варані не поставив у ворота плоскостопих слимачків)))
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+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2020 в 19:11
А казав читати не буде... Сп..издів , як завжди)))
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+2
-3
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Barcelinius (earthman)
01.02.2020 в 19:06
Таки у Зидана...
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
01.02.2020 в 19:13
Таки да. Симеоне уже и виагра не поможет
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+2
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
01.02.2020 в 18:55
Судя по статистике матча было бы тупо , если бы выиграл Атлетико. Поздравляю форумчанина с ником Металл из Харькова , а так же всех адекватных болельщиков Реала(которых тут 1.5 на весь форум) Реал в этом сезоне решмл все таки взять серебро , а не бронзу???
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+5
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2020 в 19:05
Зато болельщики ФКБ все как на подбор адекватные))). Особенно один)))...
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0
-5
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Инспектор ( )
01.02.2020 в 18:54
Победа есть- галактикос пока не видно Но ждем!!!
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