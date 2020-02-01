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Симеоне: У Атлетико очень конкурентоспособный состав, и мы наверняка достигнем наших целей

Испания
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Наставник "матрасников" поделился мыслями после поражения от "сливочных"

Симеоне: У Атлетико очень конкурентоспособный состав, и мы наверняка достигнем наших целей
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в мадридском дерби от "Реала".

"Мы уезжаем отсюда с горьковатым привкусом, мы могли добиться положительного результата.

Я не видел эпизода с Каземиро и Моратой в штрафной. Альваро заменили, потому что он сильно ударился ногой. Мы не знали, травма ли это, но он испытывал дискомфорт. Мы, безусловно, обеспокоены ситуацией. Понимаем, что нам нужно усердно работать, чтобы все изменить. Скоро вернутся некоторые игроки, нам нужно и дальше бороться в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

У меня очень конкурентоспособный состав, и мы наверняка достигнем наших целей по ходу матчей. Мы хорошо смотрелись в первом тайме", – рассказал Диего Симеоне.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Twitter Dermot Corrigan
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