Зидан: Аплодисменты публики в конце матча – лучшее подтверждение тому, что мы бились

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу в мадридском дерби над "Атлетико" в рамках 22-го тура Ла Лиги.

"Мы очень довольны, мы рассчитывали на такой исход. Первый тайм выдался очень сложным, потому что соперник действовал здорово. Во второй половины мы прибавили, изменив отношение к делу и действуя более интенсивно. Вина за игру в первом тайме лежит на мне. Не люблю делать замены в перерыве, но необходимо было что-нибудь предпринять.

Мне пришлось заменить Иско и Крооса, потому что мне не нравилась наша игра. Но виноваты не футболисты, а я. Пришлось внести корректировки, и это было сделано. Второй тайм был лучше по всем показателям.

Мы были очень собранными как при владении мячом, так и без него. Мы здорово создавали свободные зоны, быстро переводили мяч с одной стороны поля на другую, совершая лишь пару касаний. Гол стал результатом быстрых действий. То, что делают наши игроки, не так-то просто. Я рад за них, поскольку они сражаются на поле. Когда у нас возникают сложности, мы не опускаем руки.

Наша команда продолжает биться до конца, и аплодисменты публики в конце матча – лучшее тому подтверждение. "Атлетико" хорошо защищается, кто бы что ни говорил. Нужно было играть более агрессивно, интенсивно, прибавить во всем понемногу. В дерби не обойтись без проблем, легких матчей не бывает. Но мы все же победили в очень важной игре, и нужно продолжать в том же духе.

Насчет Бэйла, то он был в моем распоряжении, но я выпустил других игроков. Однако он остается частью команды, и я рассчитываю на него до конца", – поделился Зинедин Зидан.