Барселона - Леванте. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 22-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 02.02.2020. 22:00. Арбитр в поле – Адриан Кордеро; трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO, Oll.tv

"Барселона" сделала шаг вперед в плане качества игры. В кубковом матче с "Леганесом" Кике Сетьен отступил от формации с тремя центральными защитниками, построил игру в четыре защитники, насытил линию атаки и каталонцы сыграли блестяще – победа 5:0. Однако это лишь первый шаг, который вывел "гранатовых" в четвертьфинал, но который не может гарантировать успеха на длинной дистанции. Для того, чтобы догнать "Реал" в чемпионате, "Барселоне" нужно с таким азартом проводить каждый матч Ла Лиги.

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Первой точкой на этой карте испытаний станет "Леванте". Соперник опасен. По крайней мере, ему нередко удается удивить грозного оппонента своими правилами игры. Например, в мае 2018-го "лягушата" победили "Барсу" 5:4, а в первом круге текущего чемпионата – 3:1. Однако это были поединки на поле "Леванте", на "Камп Ноу" же валенсийцы никогда у "гранатовых" очков не отбирали. Максимум, который удалось заполучить – это поражение с минимальным счетом. Таковое было, в частности, и в последнем на данный момент поединке на "Камп Ноу".

Впрочем, "Барсе" полезно будет абстрагироваться от статистики и сыграть так, словно на кону – корона Ла Лиги. Оно и действительно так получается, ведь "Реал" свой матч против куда более сильного соперника выиграл, увеличив отрыв до шести очков. Потеря зачетных баллов в этой игре образует трещину на перспективах. В этом также изюминка поединка: как Кике Сетьен справится со своей работой под давлением ответственности? Сумеет ли избежать резких, но необдуманных движений? Не собьется ли на банальный вариант "мессизависимости"? На все эти вопросы ответы будут завтра ночью.

За "Барсу" не сыграют Нето, Луис Суарес и Усман Дембеле – уже привычные для всех потери. У "Леванте" матч пропустить рискуют Рохер Марти и Энис Барди.

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:1.

Ставка : "Леванте" без боя очки не отдаст. Это точно не "Леганес" со своим прохладным отношением к Кубку. "Лягушки" претендуют на место в топ-10 турнирной таблицы и смогут пощекотать сопернику нервы. Но вряд ли что-то больше. Обе забьют – интересная ставка.