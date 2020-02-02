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Президент Атлетико объяснил причины срыва трансфера Кавани

Испания
(1 голосов)

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Президент Атлетико объяснил причины срыва трансфера Кавани
Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о срыве трансфера нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани. Сересо намекнул на то, что запросы агента и брата форварда Вальтера Фернандо послужили причиной срыва сделки.

"Когда-нибудь я расскажу, почему Кавани не перешел к нам, и можно будет доказать, что я прав.

Я не хочу выделять кого-то конкретного, но мне обидно за ситуацию некоторых игроков с их родственниками и представителями. Это возмутительно. Мы здесь не для того, чтобы нас грабили или делали что-то странное", – заявил Сересо Goal.

"Атлетико" был готов отдать "ПСЖ" 18 млн евро за Кавани. Летом уругваец станет свободным агентом.

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ
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Комментарии (4)
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Суржику--бій (Краматорск)
02.02.2020 в 12:02
"..можна буде довести, що я прав".Мав рацію..
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
02.02.2020 в 11:46
Такова жизнь - все хотят больше заработать
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Инспектор ( )
02.02.2020 в 10:54
Интересно, а причем тут братец
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Laborer (Dnipro)
02.02.2020 в 11:33
Агент - брат Кавани.
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