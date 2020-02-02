Президент Атлетико объяснил причины срыва трансфера Кавани

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о срыве трансфера нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани. Сересо намекнул на то, что запросы агента и брата форварда Вальтера Фернандо послужили причиной срыва сделки.

"Когда-нибудь я расскажу, почему Кавани не перешел к нам, и можно будет доказать, что я прав.

Я не хочу выделять кого-то конкретного, но мне обидно за ситуацию некоторых игроков с их родственниками и представителями. Это возмутительно. Мы здесь не для того, чтобы нас грабили или делали что-то странное", – заявил Сересо Goal.