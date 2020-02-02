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Пять тренеров отказало Барселоне до назначение Сетьена

Испания
(1 голосов)

Кике был лишь шестым в списке?

Пять тренеров отказало Барселоне до назначение Сетьена
Новина українською

Кике Сетьен не был первым выбором "Барселоны" на пост главного тренера команды после увольнения Эрнесто Вальверде.

По данным AS, сначала "блаугранас" начали переговоры с Хави, Маурисио Почеттино, Рональдом Куманом, Массимилиано Аллегри и Гарсией Пимьентой. Только после отказа всех перечисленных работа была предложена Кике Сетьену.

Почеттино отказался из-за опыта работы в "Эспаньоле", а Аллегри не захотел возглавлять команду посреди сезона.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (5)
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dex ter (Харків)
02.02.2020 в 14:23
шквариться мало кто захочет
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
02.02.2020 в 13:27
Пока Месси будет рулит командой, туда никто из нормальных тренеров не пойдёт.
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+3
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
02.02.2020 в 13:36
А Гвардиола був не нормальний???
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0
-1
аалекс ( Крым)
02.02.2020 в 13:52
Ну при Гвардиоле он еще не рулил, а потом пошло-поехало.
+3
0
DimaADI (Днепр)
02.02.2020 в 14:04
Гвардиола начинал с Барселоны. До этого молодёжь тренировал. Не задавался вопросом почему Гвардиола ушел?
+1
0

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