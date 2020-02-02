Испания
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Пять тренеров отказало Барселоне до назначение Сетьена
Кике был лишь шестым в списке?
Кике Сетьен не был первым выбором "Барселоны" на пост главного тренера команды после увольнения Эрнесто Вальверде.
По данным AS, сначала "блаугранас" начали переговоры с Хави, Маурисио Почеттино, Рональдом Куманом, Массимилиано Аллегри и Гарсией Пимьентой. Только после отказа всех перечисленных работа была предложена Кике Сетьену.
Почеттино отказался из-за опыта работы в "Эспаньоле", а Аллегри не захотел возглавлять команду посреди сезона.
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Комментарии (5)
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dex ter (Харків)
02.02.2020 в 14:23
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Liverpool 333 (Кировоград )
02.02.2020 в 13:27
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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аалекс ( Крым)
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DimaADI (Днепр)
02.02.2020 в 14:04
+1
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