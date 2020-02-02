Пять тренеров отказало Барселоне до назначение Сетьена

Кике Сетьен не был первым выбором "Барселоны" на пост главного тренера команды после увольнения Эрнесто Вальверде.

По данным AS, сначала "блаугранас" начали переговоры с Хави, Маурисио Почеттино, Рональдом Куманом, Массимилиано Аллегри и Гарсией Пимьентой. Только после отказа всех перечисленных работа была предложена Кике Сетьену.

Почеттино отказался из-за опыта работы в "Эспаньоле", а Аллегри не захотел возглавлять команду посреди сезона.