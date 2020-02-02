Примера. 22-й тур. Реал Сосьедад капитулировал на поле Леганеса

Александер Исак, несмотря на природную неуклюжесть, продолжает свою бомбардирскую ходу. Швед забил уже девятый гол в последних десяти поединках. Впрочем, сегодня это не помогло "Реал Сосьедаду" победить. И даже добыть очков не помогло.

"Леганес", несмотря на громкое поражение в Кубке Испании, мобилизовался и выдал эффективный матч в чемпионате. На гол Исака голом ответил Омеруо, а на 90+4-й минуте шикарным ударом со штрафного победу "пепинерос" принес Оскар Арнаис.

"Леганес" уже не безнадежен.

Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Кеннет Омеруо 49, Оскар Арнаис 90+4 - Александер Исак 20

"Леганес": Хуан Сориано, Кеннет Омеруо, Колинс Авазем, Унаи Бустинса, Хонатан Сильва, Роке Меса, Ресио, Роберто Росалес, Хавьер Эрасо (Айтор Руйбаль 58), Кевин Родригес (Гидо Каррильо 72), Мартин Брайтвайт (Оскар Арнаис 80)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Андер Барренечеа 61), Аднан Янузай, Александер Исак (Виллиан Жозе 71), Начо Монреаль, Лука Фуэнтес (Мартин Эдегор 57), Робен Ле Норман, Андер Гевара, Игор Субельдия, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо

Предупреждения: Ресио 18, Колинс Авазем 69, Гидо Каррильо 78, Хонатан Сильва 80 - Игор Субельдия 39, Виллиан Жозе 89, Андер Гевара 90+3