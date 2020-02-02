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Фати стал самым молодым автором дубля в Ла Лиге. Ансу забил дважды за 100 секунд
Ансу всего лишь 17 лет и 94 дня
В рамках 22-го тура "Барселона" принимает "Леванте" (2:0, идет второй тайм).
Дублем отметился вингер каталонцев Ансу Фати. Для этого 17 летнему футболисту понадобилось всего лишь 100 секунд. Оба гола Фати забил после передач капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.
По информации COPE, Фати стал самым молодым автором дубля в истории Ла Лиги. Ансу всего лишь 17 лет и 94 дня.
???? 1. EL CHUT pic.twitter.com/9tivhOFWlS— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2020
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Источник:COPE
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Комментарии (4)
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
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oda1979 (Запорожье)
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
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oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 23:51
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