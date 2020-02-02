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Фати стал самым молодым автором дубля в Ла Лиге. Ансу забил дважды за 100 секунд

Испания
(1 голосов)

Ансу всего лишь 17 лет и 94 дня

Фати стал самым молодым автором дубля в Ла Лиге. Ансу забил дважды за 100 секунд
Новина українською

В рамках 22-го тура "Барселона" принимает "Леванте" (2:0, идет второй тайм).

Дублем отметился вингер каталонцев Ансу Фати. Для этого 17 летнему футболисту понадобилось всего лишь 100 секунд. Оба гола Фати забил после передач капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

По информации COPE, Фати стал самым молодым автором дубля в истории Ла Лиги. Ансу всего лишь 17 лет и 94 дня.

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В статье: Барселона Леванте (Валенсия) Ла Лига Ансу Фати
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Источник:
COPE
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Комментарии (4)
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
02.02.2020 в 23:28
Потому, что Барселона - это лучший в мире футбольный клуб.
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 23:35
Глупыш. Потому что Леванте не может реализовать выходы три а три:)))
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+2
-3
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
02.02.2020 в 23:47
ты плохо учишься в школе, мальчик.
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 23:51
А ты очки себе купи, обормот. Три подряд выхода три в три:))) Оборона уровня середняка апл:))(
0
-2

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