Фати стал самым молодым автором дубля в Ла Лиге. Ансу забил дважды за 100 секунд

В рамках 22-го тура "Барселона" принимает "Леванте" (2:0, идет второй тайм).

Дублем отметился вингер каталонцев Ансу Фати. Для этого 17 летнему футболисту понадобилось всего лишь 100 секунд. Оба гола Фати забил после передач капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

По информации COPE, Фати стал самым молодым автором дубля в истории Ла Лиги. Ансу всего лишь 17 лет и 94 дня.