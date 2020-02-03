  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Матч с Леванте мог закончиться со счетом 8:2". Сетьен, Фати и Ракитич – об успехах Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Матч с Леванте мог закончиться со счетом 8:2". Сетьен, Фати и Ракитич – об успехах Барселоны

Испания
(1 голосов)

Barca Time

"Матч с Леванте мог закончиться со счетом 8:2". Сетьен, Фати и Ракитич – об успехах Барселоны
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча с "Леванте" (2:1) в рамках 22-го тура Ла Лиги. Хавбек команды Ансу Фати забил 2 гола за 100 секундов после передач Месси, став самым юным автором дубля в чемпионате Испании, он тоже поделился своими эмоциями. Хорватский полузащитник Иван Ракитич сравнил время под руководством нового наставника "сине-гранатовых" с периодом Вальверде. Цитирует представителей каталонского клуба Marca и El Chiringuito.

Читайте такжеТрадиции Камп Ноу поддерживает Фати. Барселона - Леванте 2:1. Обзор матча и видео голов

"Я доволен многим, но не всем – позволили сопернику много ударов. Мы очень хорошо провели первый тайм, могли забить больше. Во втором тайме потеряли контроль и пропустили. Я обеспокоен, что мы многое позволяем соперникам. Этот матч мог закончиться со счетом 8:2 или 8:3. Фати? Он развивается, у него большой потенциал. Сегодня исторический день для него, благодаря голам, а также помощи команде", – отметил Сетьен.

"Сегодня моя мечта сбылась – играть вместе с Лионелем. Я годами смотрел за тем, как выступает Месси. Партнеры делают все для меня, я должен поблагодарить одноклубников. Понемногу я начинаю верить в происходящее, но все еще не до конца", – сказал Фати.

"Отличный матч. Я думал уйти зимой. Время при Вальверде не было лучшим – откровенно плохие времена, но сейчас все это в прошлом. Могу однозначно сказать, что в "Барселоне" были вещи, которые мне не нравились", – пожаловался Ракитич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Эрнесто Вальверде Барселона Иван Ракитич Леванте (Валенсия) Кике Сетьен Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.02.2020 в 10:10
8:2 или 8:3))). Толкиены блъ))). А могло и 2:3))).
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...