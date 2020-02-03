"Матч с Леванте мог закончиться со счетом 8:2". Сетьен, Фати и Ракитич – об успехах Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча с "Леванте" (2:1) в рамках 22-го тура Ла Лиги. Хавбек команды Ансу Фати забил 2 гола за 100 секундов после передач Месси, став самым юным автором дубля в чемпионате Испании, он тоже поделился своими эмоциями. Хорватский полузащитник Иван Ракитич сравнил время под руководством нового наставника "сине-гранатовых" с периодом Вальверде. Цитирует представителей каталонского клуба Marca и El Chiringuito.

"Я доволен многим, но не всем – позволили сопернику много ударов. Мы очень хорошо провели первый тайм, могли забить больше. Во втором тайме потеряли контроль и пропустили. Я обеспокоен, что мы многое позволяем соперникам. Этот матч мог закончиться со счетом 8:2 или 8:3. Фати? Он развивается, у него большой потенциал. Сегодня исторический день для него, благодаря голам, а также помощи команде", – отметил Сетьен.

"Сегодня моя мечта сбылась – играть вместе с Лионелем. Я годами смотрел за тем, как выступает Месси. Партнеры делают все для меня, я должен поблагодарить одноклубников. Понемногу я начинаю верить в происходящее, но все еще не до конца", – сказал Фати.