Ударил как Бекхэм. Воспитанник Реала забил победный гол со штрафного на 90+4-й. ВИДЕО

"Леганес" в нынешнем сезоне борется за выживание, тогда как "Реал Сосьедад" держится недалеко от группы лидеров. Однако существенная разница в турнирной таблице не помешала хозяевам одержать важную победу, несмотря на то, что они проиграли первый тайм. Счет открыл Александр Исак, которого когда-то "Боруссия" покупала за серьезную сумму в расчете, что швед станет основным бомбардиром на долгие годы. К слову, 20-летний швед забил свой 5-й гол в последних четырех матчах.

Однако во втором тайме ситуация изменилась. Омеруо после перерыва выровнял положение, а развязка наступила на 90+4-й минуте. Оскар Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", эффектно исполнил штрафной удар и принес "Леганесу" три очка.

Пепинерос поднялись на 18-е место, тогда как "Реал Сосьедад" потерял прекрасную возможность обойти "Атлетико".