Как по нотам. Гол после крутой комбинации, который вывел Хетафе на третье место. ВИДЕО

В прошлом сезоне "Хетафе" финишировал в чемпионате Испании на пятом месте, что является рекордом. Однако клуб из пригорода Мадрида, похоже, стремится развить успех. После 22-го тура команда Пепе Бордаласа поднялась на третье место! На этот раз темно-синие обыграли в Бильбао "Атлетик". Интересно, что баски владели серьезным территориальным преимуществом, однако "Хетафе" значительно эффективнее контратаковал. Фактически судьба встречи была решена на 36-й минуте, когда гости разыграли эффектную комбинацию в одно касание, которую завершил 31-летний уругвайский защитник Дамиан Суарес. Уже во втором тайме Хайме Мата закрепил преимущество, реализовав пенальти. После таких голов появляется вера, что в итоге удастся обойти куда более денежные и авторитетные клубы.