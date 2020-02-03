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Как по нотам. Гол после крутой комбинации, который вывел Хетафе на третье место. ВИДЕО

Испания
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Неужели на финише обойдут "Севилью" или даже "Атлетико" ?!

Как по нотам. Гол после крутой комбинации, который вывел Хетафе на третье место. ВИДЕО
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В прошлом сезоне "Хетафе" финишировал в чемпионате Испании на пятом месте, что является рекордом. Однако клуб из пригорода Мадрида, похоже, стремится развить успех. После 22-го тура команда Пепе Бордаласа поднялась на третье место! На этот раз темно-синие обыграли в Бильбао "Атлетик". Интересно, что баски владели серьезным территориальным преимуществом, однако "Хетафе" значительно эффективнее контратаковал. Фактически судьба встречи была решена на 36-й минуте, когда гости разыграли эффектную комбинацию в одно касание, которую завершил 31-летний уругвайский защитник Дамиан Суарес. Уже во втором тайме Хайме Мата закрепил преимущество, реализовав пенальти. После таких голов появляется вера, что в итоге удастся обойти куда более денежные и авторитетные клубы.

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В статье: Атлетик (Бильбао) "Хетафе" Дамиан Суарес
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