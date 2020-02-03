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Бэйл основал киберспортивную организацию
Пока у них состав лишь по FIFA 20
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports.
Сначала у организации будет только состав по FIFA 20, а игроки примут участие в FIFA eClub World Cup, который пройдет в феврале 2020 года. Ellevens принимают заявки от игроков по всему миру на своем сайте.
"Я планирую собрать команду игроков мирового класса в разных играх. Открытие новых талантов – захватывающая часть процесса, и мне очень понравилось быть вовлеченным в поиск игроков!" – прокомментировал Гарет Бэйл.
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 16:37
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