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Бэйл основал киберспортивную организацию

Испания
(1 голосов)

Пока у них состав лишь по FIFA 20

Бэйл основал киберспортивную организацию
Новина українською

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports.

Сначала у организации будет только состав по FIFA 20, а игроки примут участие в FIFA eClub World Cup, который пройдет в феврале 2020 года. Ellevens принимают заявки от игроков по всему миру на своем сайте.

"Я планирую собрать команду игроков мирового класса в разных играх. Открытие новых талантов – захватывающая часть процесса, и мне очень понравилось быть вовлеченным в поиск игроков!" – прокомментировал Гарет Бэйл.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 16:37
А в это время в Испании жёстко троллят Реал Мадрид за то, что они с помощью арбитров добывают победы... В программе "El Chiringuito", которая МЕГА популярна в Испании и, которая в ютуб имеет более миллиона подписчиков, один из постоянных участников программы - Кристобаль Сория пришел на программу в форме арбитра с нашивками Реала на футболке и трусах! Он жестко воспитывал на программе мадридасов, а те в ответ ничего не моглм сказать, тупо понурили головы...Повторяю, НА ВСЮ ИСПАНИЮ сказали и показали, что арбитры помогают Реалу. Какой позор!!!
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