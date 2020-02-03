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Альбасете Зозули уволил главного тренера

Испания
(1 голосов)

У команды затяжной кризис

Альбасете Зозули уволил главного тренера
Новина українською

"Альбасете", за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, уволил главного тренера.

Луис Мигель Рамис был отправлен в отставку после поражения от "Овьедо" (1:3), после которого "Альбасете" опустился в зону вылета.

"Альбасете" семь матчей подряд не может победить и на данный момент занимает в Сегунде 19-е место (из 22-х команд).

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В статье: Роман Зозуля Альбасете Луис Мигель Рамис
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
03.02.2020 в 17:33
И Зозуле там в Альбасете ( да вообще в Испании нечего ловить...его там не любят ) .Пора возвращатся Домой ..в Днепр ..тут он нужнее...Забивать совсем некому..
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