Испания
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Альбасете Зозули уволил главного тренера
У команды затяжной кризис
"Альбасете", за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, уволил главного тренера.
Луис Мигель Рамис был отправлен в отставку после поражения от "Овьедо" (1:3), после которого "Альбасете" опустился в зону вылета.
"Альбасете" семь матчей подряд не может победить и на данный момент занимает в Сегунде 19-е место (из 22-х команд).
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
03.02.2020 в 17:33
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