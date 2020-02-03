Альбасете Зозули уволил главного тренера

"Альбасете", за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, уволил главного тренера.

Луис Мигель Рамис был отправлен в отставку после поражения от "Овьедо" (1:3), после которого "Альбасете" опустился в зону вылета.

"Альбасете" семь матчей подряд не может победить и на данный момент занимает в Сегунде 19-е место (из 22-х команд).