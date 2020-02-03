Испания
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Дембеле снова получил травму
Игрок в этом сезоне сыграл лишь в 5 матчах Ла Лиги
Усман Дембеле получил очередную травму.
По информации Lequipe, Дембеле покинул тренировку "Барсы" досрочно из-за того, что испытывал дискомфорт в области задней поверхности бедра.
Напомним, что Дембеле недавно восстановился после своей предыдущей травмы. В матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который проходил 27 ноября, хавбек получил разрыв мышцы бедра.
В этом сезоне Дембеле провел 5 матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом.
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 17:50
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