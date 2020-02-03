Дембеле снова получил травму

Усман Дембеле получил очередную травму.

По информации Lequipe, Дембеле покинул тренировку "Барсы" досрочно из-за того, что испытывал дискомфорт в области задней поверхности бедра.

Напомним, что Дембеле недавно восстановился после своей предыдущей травмы. В матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который проходил 27 ноября, хавбек получил разрыв мышцы бедра.

В этом сезоне Дембеле провел 5 матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом.