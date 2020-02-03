Ван дер Варт: Фелиш — отличный футболист, но он играет не в том клубе и не с тем тренером

Бывший полузащитник "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре нападающего мадридского "Атлетико" Жоау Фелиша.

"Фелиш — отличный футболист, но он играет не в том клубе и не с тем тренером. Когда „Атлетико“ купил его прошлым летом, то я подумал, что клуб может изменить свою философию и будет играть в другой футбол. Однако этого не произошло. Фелишу нужен другой стиль игры. Ему нужно владеть мячом, чтобы проявить себя, но команды Симеоне не делают ставку на владение", — приводит слова ван дер Варта Marca.

Напомним, что Фелиш перешёл в "Атлетико" летом 2019 года из "Бенфики" за € 126 млн, став самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба.