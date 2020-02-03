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СМИ: Месси и Пике повздорили на тренировке Барселоны

Испания
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СМИ: Месси и Пике повздорили на тренировке Барселоны
UA-Футбол
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Не самые лучшие новости для фанатов чемпиона Испании передает AS. По их данным, на одной из тренировок "Барселоны" случился конфликт между двумя лидерами.

Речь идет о Лео Месси и Херарде Пике. Случай имел место быть в прошлый вторник, на утреннем занятии. Детали инцидента пока что неизвестны.

Известно, что игроки пообщались на повышенных тонах, однако вскоре конфликт был исчерпан. После этого случая, "Барселона" сумела добыть две победы подряд.

Читайте такжеПримера. 22-й тур. Барселона - Леванте 2:1. Минутка Фати-реализации

Ранее сообщалось, что каталонцы получили отказ от пяти тренеров, прежде чем предложили контракт Кике Сетьену.

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В статье: Лионель Месси Херард Пике Барселона
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Комментарии (15)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 19:30
Кстати, раз уж тут попытались подкинуть немного грусти фанатам Барсы, инфа не есть правда, я, как культурный человек делаю ответный красивый жест - подкидываю немного грусти фанатам Реала. Как известно, Флорентино Перес потратил на Винисиуса, Родриго и Йовича аж 150 миллионов евро в сумме. А Барселона не потратила ни цента за Ансу Фати! На сегодня в сумме Винисиус + Родриго + Йович забили за Реал аж 4 гола . И Ансу Фати забил за Барсу - 4 гола. Плюс один в Лиге Чемпионов.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
03.02.2020 в 19:35
А яке відношення твоя інформація має до цієї статті? Офтопішь.. Чому ти так любиш рахувати гроші Переса?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 19:50
Эта информация имеет самое прямое отношение. Кто-то придумал не правду про Барселону, не указал себя, сослался на какие-то СМИ. То есть, эта не правда призвана очернить Барселону.. Я не позволил это сделать, а в ответ написал правду... Разве плохо, когда люди читают правдивую информацию?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 19:16
Эта информация не соответствует действительности. Ничего подобного не было. А всем ниже отписавшимся, я очень рекомендую посмотреть короткий сюжет в ютуб о том, как позорный Реал опускают на глазах у всей Испании. И что интересно, по комментариям ниже под видео можно прочитать полную поддержку тому, кто опускает Реал. Ищите в ютуб VENGO del REAL MADRID", SORIA se disfraza de ÁRBITRO .
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ВітяДобрий ніч (Київ)
03.02.2020 в 19:19
Даріан, ти вже третій день пишеш одне й те ж тільки іншими словами. Може зміниш пластинку? Хіба інших аргументів в тебе не залишилося, якими ти б міг прикрити проблеми Барси?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 19:22
О том, что известный в Испании журналист и общественный деятель - Кристобаль Сория высмеивает на всю Испанию Реал за то, что ему помогают арбитры, я пишу всего во второй раз и только сегодня. Про третий день, это ты преувеличил...
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ВітяДобрий ніч (Київ)
03.02.2020 в 19:28
Кристобаль Сория - це помєшаний, як і ти, Даріан, неадекват в журналістиці, який смислом свого існування вважає поливання брудом Реала, за що неодноразово був спійманий на брехні
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 19:32
Спасибо за юмор... Ни разу никто не ловил на лжи Кристобаля Сорию.У него очень сильные адвокаты и он всегда говорит правду! Я понимаю, что ты впихнул свою бездоказательную ложь, чтобы хоть как-то отмазаться... Не вышло... Реал опозорен на всю Испанию...
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ВітяДобрий ніч (Київ)
03.02.2020 в 19:47
Тобто адвокати його все таки відмазали після скандалу з резервним голкіпером Реала?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 19:51
Истории про резервного вратаря не было. Это твоя придумка.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
03.02.2020 в 19:54
І взагалі як можна вірити цьому підлому журналістіку, який б'є себе в груди, що він фанат Барси? Він заангажований. Зайшов в його інсту!О, Боже! Да там фоткі малолєтнєго КР7 Постає питання!!! Даріан, а Сорія часом не твій родствєннік?Чи ви просто сусіди по палаті?
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ВітяДобрий ніч (Київ)
03.02.2020 в 19:58
Історія з резервним голкіпером Реала як раз була. Це легко перевірити
0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
03.02.2020 в 18:58
Це не вперше вони сваряться. По словам одноклубників Мессі весь час шукає винних у невдачах Барселони. Такий характер
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Инспектор ( )
03.02.2020 в 18:42
Явно недостоверная информация. Обычная провокация от Переса
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
03.02.2020 в 18:29
Это гнусная ложь...
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