СМИ: Месси и Пике повздорили на тренировке Барселоны

Не самые лучшие новости для фанатов чемпиона Испании передает AS. По их данным, на одной из тренировок "Барселоны" случился конфликт между двумя лидерами.

Речь идет о Лео Месси и Херарде Пике. Случай имел место быть в прошлый вторник, на утреннем занятии. Детали инцидента пока что неизвестны.

Известно, что игроки пообщались на повышенных тонах, однако вскоре конфликт был исчерпан. После этого случая, "Барселона" сумела добыть две победы подряд.

Ранее сообщалось, что каталонцы получили отказ от пяти тренеров, прежде чем предложили контракт Кике Сетьену.