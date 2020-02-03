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Основной форвард Атлетико получил травму и может не сыграть против Ливерпуля

Испания
(1 голосов)

Очередные проблемы Диего Симеоне

Основной форвард Атлетико получил травму и может не сыграть против Ливерпуля
UA-Футбол
Новина українською

У мадридского "Атлетико" прибавилась очередная проблема. На этот раз, травму получил основной игрок команды Альваро Мората.

По данным официального сайта клуба, форвард травмировался в игре против "Реала". У испанца диагностировано растяжение мышцы правой ноги.

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Приблизительный срок восстановления - 2 недели. Есть вероятность, что он пропустит встречу против "Ливерпуля", которая состоится 18-го февраля.

Напомним, что у "матрасников" также сейчас травмированны Диего Коста и Жоау Фелиш. У первого есть шанс восстановится к матчу Лиги Чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2020 в 19:57
Ещё бы... Такая туша, как Каземиро заплела ему ноги и всей массой своего тела навалилась на ноги Мораты...
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