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Основной форвард Атлетико получил травму и может не сыграть против Ливерпуля
Очередные проблемы Диего Симеоне
У мадридского "Атлетико" прибавилась очередная проблема. На этот раз, травму получил основной игрок команды Альваро Мората.
По данным официального сайта клуба, форвард травмировался в игре против "Реала". У испанца диагностировано растяжение мышцы правой ноги.
Приблизительный срок восстановления - 2 недели. Есть вероятность, что он пропустит встречу против "Ливерпуля", которая состоится 18-го февраля.
Напомним, что у "матрасников" также сейчас травмированны Диего Коста и Жоау Фелиш. У первого есть шанс восстановится к матчу Лиги Чемпионов.