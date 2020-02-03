Основной форвард Атлетико получил травму и может не сыграть против Ливерпуля

У мадридского "Атлетико" прибавилась очередная проблема. На этот раз, травму получил основной игрок команды Альваро Мората.

По данным официального сайта клуба, форвард травмировался в игре против "Реала". У испанца диагностировано растяжение мышцы правой ноги.

Приблизительный срок восстановления - 2 недели. Есть вероятность, что он пропустит встречу против "Ливерпуля", которая состоится 18-го февраля.

Напомним, что у "матрасников" также сейчас травмированны Диего Коста и Жоау Фелиш. У первого есть шанс восстановится к матчу Лиги Чемпионов.