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Зозуля получил нового главного тренера

Испания
(2 голосов)

Вытягивать команду из трясины будет Лукас Алькарас

Зозуля получил нового главного тренера
Новина українською

"Альбасете", за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, представил нового главного тренера.

Вместо Луиса Мигель Рамиса, который был отправлен в отставку после поражения от "Овьедо" (1:3), работать с командой будет Лукас Алькарас.

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Алькарас ранее работал в "Сарагосе", "Алмерии", сборной Алжира, "Гранаде", "Эльче", "Леванте", "Арисе", "Кордове", "Рекреативо", "Реале" Мурсия, "Хересе", "Расинге" и "Дос-Эрманас".

Также отметим, что "Альбасете" семь матчей подряд не может победить и на данный момент занимает в Сегунде 19-е место (из 22-х команд).

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В статье: Роман Зозуля Лукас Алькарас Альбасете
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