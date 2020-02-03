Зозуля получил нового главного тренера

"Альбасете", за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, представил нового главного тренера.

Вместо Луиса Мигель Рамиса, который был отправлен в отставку после поражения от "Овьедо" (1:3), работать с командой будет Лукас Алькарас.

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Алькарас ранее работал в "Сарагосе", "Алмерии", сборной Алжира, "Гранаде", "Эльче", "Леванте", "Арисе", "Кордове", "Рекреативо", "Реале" Мурсия, "Хересе", "Расинге" и "Дос-Эрманас".

Также отметим, что "Альбасете" семь матчей подряд не может победить и на данный момент занимает в Сегунде 19-е место (из 22-х команд).