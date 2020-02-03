Йович: Недоволен своей игрой в текущем сезоне

Сербский форвард "Реала" Лука Йович признался, что его игра в сезоне не удовлетворяет его.

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"Честно говоря, я недоволен своей игрой в сезоне. По крайней мере, до сих пор. Я знаю, что могу играть лучше. Я часто пересматриваю свои игры и задаюсь вопрос: "Что случилось?".

Но мы все знаем, что "Реал" - большой клуб, игрокам непросто заиграть здесь. Особенно, когда тебе 21 год, а за тебя заплатили 60 миллионов. Надеюсь, что ситуация изменится", - цитиурет игрока AS.

В 19 матчах сезона, Лука Йович смог забить лишь 1 гол.