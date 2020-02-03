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Агент Бэйла: Гарет не читает критику, в Мадриде журналисты предвзяты

Испания
(1 голосов)

Барнет подробно все рассказал

Агент Бэйла: Гарет не читает критику, в Мадриде журналисты предвзяты
UA-Футбол
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Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнет, в очередной раз рассказал, счастлив ли его клиент в мадридском "Реале".

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"Многие люди не понимают о чем говорят. Они пишут статьи, комментируют их, однако не знают главного. Гарет уверен в своем будущем в "Реале". Его семья также полностью счастлива, у них прекрасный образ жизни.

Гарет не читает критику. Большинство спортивных людей не читают прессу. В Мадриде журналисты предвзяты, они пишут то, что им нравится. Гарет много дает клубу, редко читает прессу и почти не дает интервью. Он тихий человек", - цитирует слова Барнета AS.

Отметим, что контракт валлийца с клубом расчитан до лета 2022 года.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Джонатан Барнет
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
04.02.2020 в 00:51
Да Гарет вообще не читает. Он даже с испанским не подружился за эти годы.
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