Стало известно, сколько пропустит Дембеле из-за травмы бедра

Полузащитник каталонской "Барселоны" Усман Дембеле не сможет вернуться на поле в ближайших матчах. Французский исполнитель пропустит минимум две недели из-за травмы мышцы бедра, которую он получил на тренировке "сине-гранатовых", как сообщает издание AS.

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Напомним, что Дембеле находился на финальной стадии восстановления после своего предыдущего повреждения. В матче группового этапа главного клубного европейского турнира против дортмундской "Боруссии" (27 ноября), Усман получил разрыв мышцы бицепса бедра.

В текущем сезоне футболист сыграл 5 матчей в Ла Лиге и отметился всего одним забитым голом.