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Стало известно, сколько пропустит Дембеле из-за травмы бедра

Испания
(1 голосов)

Усман подвержен попаданиям в лазарет...

Стало известно, сколько пропустит Дембеле из-за травмы бедра
Новина українською

Полузащитник каталонской "Барселоны" Усман Дембеле не сможет вернуться на поле в ближайших матчах. Французский исполнитель пропустит минимум две недели из-за травмы мышцы бедра, которую он получил на тренировке "сине-гранатовых", как сообщает издание AS.

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Напомним, что Дембеле находился на финальной стадии восстановления после своего предыдущего повреждения. В матче группового этапа главного клубного европейского турнира против дортмундской "Боруссии" (27 ноября), Усман получил разрыв мышцы бицепса бедра.

В текущем сезоне футболист сыграл 5 матчей в Ла Лиге и отметился всего одним забитым голом.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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Барселинис (землянин)
04.02.2020 в 14:15
На этом негре пора ставить крест.. ✝
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
04.02.2020 в 12:34
На данный момент это самый провальный трансфер Барселоны в истории клуба....мое личное мнение! 105 млн + бонусы , вечно травмированный и два раза не попал в пустые ворота Ливерпуля в первом матче прошлогоднего полуфинала, уже при счете 3:0.. это фиаско , братан
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Барселинис (землянин)
04.02.2020 в 14:16
Да, это мы ему долго не забудем. )
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