  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Клуб Бекхэма готов подписать одного из лидеров Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Бекхэма готов подписать одного из лидеров Реала

Испания
(1 голосов)

Модрич может покинуть команду

Клуб Бекхэма готов подписать одного из лидеров Реала
Новина українською

"Интер Майами", основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, сохраняет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу.

По информации Marca, американский клуб предлагает 34-летнему хорвату оклад, в два раза превосходящий его нынешнюю зарплату в Испании. В настоящее время Лука получает в "Реале" более € 10 млн в год.

Модрич защищает цвета "Реала" с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...