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Триппьер перенес операцию и пропустит матч с Ливерпулем

Испания
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На восстановление потребуется около трех недель

Триппьер перенес операцию и пропустит матч с Ливерпулем
Новина українською

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер не поможет своей команде в ближайших матчах.

Англичанин сегодня, 4 февраля перенес операцию в паховой области в связи с травмой. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Футболист выбыл приблизительно на три недели. В частности, он, скорее всего, пропустит первый матч с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 18 февраля.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА Киран Триппьер
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