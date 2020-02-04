Триппьер перенес операцию и пропустит матч с Ливерпулем

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер не поможет своей команде в ближайших матчах.

Англичанин сегодня, 4 февраля перенес операцию в паховой области в связи с травмой. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Футболист выбыл приблизительно на три недели. В частности, он, скорее всего, пропустит первый матч с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 18 февраля.