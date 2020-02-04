Испания
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Триппьер перенес операцию и пропустит матч с Ливерпулем
На восстановление потребуется около трех недель
Защитник "Атлетико" Киран Триппьер не поможет своей команде в ближайших матчах.
Англичанин сегодня, 4 февраля перенес операцию в паховой области в связи с травмой. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений.
Футболист выбыл приблизительно на три недели. В частности, он, скорее всего, пропустит первый матч с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 18 февраля.
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