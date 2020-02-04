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ESPN: Месси в последних матчах играет с травмой
Ох и тяжелая ситуация сейчас в "Барселоне"
Из-за тяжелой травмы Луиса Суареса, у "Барселоны" сейчас большая проблема с атакующими игроками. Зимой так и не удалось подписать нападающего.
Проблем главному тренеру добавляет и другой факт. Как сообщает ESPN, лидер команды Лионель Месси играет последние матчи с болью в бедре. Аргентинцу пока что тяжело даются тренировки Кике Сетьена.
Пока в лазарете Дембеле и Суарес, Лео продолжит играть. Он будет готов к кубковому матчу против "Атлетика", несмотря на усталость.
Напомним, что игрок пропустил старт этого сезона из-за травмы колена.