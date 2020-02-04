Официально: У Дембеле разрыв сухожилия правого бедра. Вероятно, что в сезоне он больше не сыграет

Еще вчера было известно, что травмированный Усман Дембеле закончил тренировку из-за боли в бедре. По первым прогнозам СМИ, он должен был пропустить две недели.

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Однако, сейчас новости совсем другие. На официальном сайте "Барселоны" появилось сообщение, в котором сказанно, что у француза диагностировано разрыв сухожилия правого бедра. В ближайшее время стане известно, какое лечение будет применено.

Испанский источник Mundo Deportivo дает очень печальный прогноз. По их данным, Дембеле будет ожидать операция. Ранее у него была уже идентичная травма, из-за которой он пропустил 4 месяца. Француз уже вряд ли сыграет в этом сезоне.

Отметим, что сейчас в лазарете каталонцев находится Луис Суарес. Также, по данным СМИ, последние матчи с травмой играет Месси.