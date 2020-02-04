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Официально: У Дембеле разрыв сухожилия правого бедра. Вероятно, что в сезоне он больше не сыграет

Испания
(1 голосов)

Похоже, что каталонцев кто-то сглазил

Официально: У Дембеле разрыв сухожилия правого бедра. Вероятно, что в сезоне он больше не сыграет
UA-Футбол
Новина українською

Еще вчера было известно, что травмированный Усман Дембеле закончил тренировку из-за боли в бедре. По первым прогнозам СМИ, он должен был пропустить две недели.

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Однако, сейчас новости совсем другие. На официальном сайте "Барселоны" появилось сообщение, в котором сказанно, что у француза диагностировано разрыв сухожилия правого бедра. В ближайшее время стане известно, какое лечение будет применено.

Испанский источник Mundo Deportivo дает очень печальный прогноз. По их данным, Дембеле будет ожидать операция. Ранее у него была уже идентичная травма, из-за которой он пропустил 4 месяца. Француз уже вряд ли сыграет в этом сезоне.

Отметим, что сейчас в лазарете каталонцев находится Луис Суарес. Также, по данным СМИ, последние матчи с травмой играет Месси.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (10)
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Justise (Львів)
04.02.2020 в 21:42
Навіть трохи жаль його....Гроші грошима, а це все ж таки здоров'я людини..
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0
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oda1979 (Запорожье)
04.02.2020 в 21:57
Да дембеле играть и напрягаться особо не хочет. Балованное африканское дитя.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.02.2020 в 21:40
Сохатый, выходи. Рубани правду-матку! Открой общественности глаза. Алень, аууууу?
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+1
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
04.02.2020 в 21:00
Эта информация не соответствует действительности. На самом деле, во время тренировки сегодня, в понедельник, Дембеле почувствовал мышечный дискомфорт. Твит Барсы пишет «Во время тренировок в этот понедельник Дембеле заметил некоторый дискомфорт в правом бедре в результате усталости мышц. Игрок продолжит восстановительные работы » это комментарий от 03.02.2020 человека под ником Дариан Кларк
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+1
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
04.02.2020 в 21:04
Соответственно делаю вывод, что слова этого человека, о том что что-то не соответствует действительности, ни стоят ровным счётом ничего. Просто мальчик считает так - все плохие новости - это про Реал, все хорошее- это про Барселону!
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
04.02.2020 в 21:08
Ты прав. Он как маньяк-фанатик
+2
0
oda1979 (Запорожье)
04.02.2020 в 21:41
Да это дебилкуватый.
+1
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
04.02.2020 в 20:30
Спрашивается, зачем его вообще покупали?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.02.2020 в 21:41
Ну в Дортмунде же играл... на Санчо чем то похожь
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0
0
DimaADI (Днепр)
04.02.2020 в 20:29
Кто-то вчера писал, что новость про травму Дембеле фейк. Мол ничего серьёзного просто почувствовал дискомфорт на тренировке.
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