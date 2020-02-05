Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля

Лионель Месси сыт по горло и не собирается исполнять роль козла отпущения. Когда речь заходит о “футболистах”, “раздевалке” или “священных коровах” “Барселоны” все указывают на него. Возможно, невзначай это сделал и Эрик Абидаль в обширном интервью изданию Sport.

Спортивный директор “Барселоны” откровенно рассказал о работе клуба на трансферном рынке, ситуации с контрактами футболистов, а также увольнении Вальверде. Именно слова о бывшем тренере “Барсы” вызвал гнев Месси.

“Я смотрел матчи и не обращал внимание на результаты. Я смотрел на тактику, на то, как играла команда, и на действия отдельных футболистов. Я присматривался к деталям. Многие игроки были или недовольны, или работали недостаточно усердно. Также были проблемы в коммуникации. Отношения тренера с игроками всегда были хорошие, но были и вещи, которые я мог почувствовать, как бывший игрок. Я сказал клубу свое мнение, и они приняли решение”, – сказал Абидаль.

Вероятно, Абидалю нужно было бы более деликатно высказаться о “действиях отдельных футболистов”. Спустя несколько минут после публикации интервью капитан команды Лионель Месси выложил в своем instagram скриншот материала Sport, где выделил красным кружочком подзаголовок “Спортивный директор клуба объяснил, что “многие игроки были или недовольны, или работали недостаточно усердно”.

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Далее следовал комментарий Месси.

“Откровенно говоря, я не хотел бы принимать во всем этом участие, но я думаю, что каждый человек должен нести ответственность за результат своей работы и за принимаемые им решения. Когда не все получается на поле, футболисты первыми это признают. Руководство клуба также должно нести ответственность за свои действия и принимаемые решения. Кроме того, когда вы говорите о футболистах, то должны называть имена. Если вы этого не делаете, то намекаете на каждого, а это способствует распространению лжи и инсинуаций”.

Интересно, что интервью Абидаля состоялось после его встречи с Жозепом Бартомеу, на которой спортивный директор “Барсы” получил поддержку от президента. Январь был не самым удачным месяцем для Абидаля. Переговоры с Хави в Катаре увенчались провалом, лихорадочные поиски нового тренера за спиной Вальверде превратились в фарс, а в зимнее трансферное окно “Барселона” не подписала нападающего, и после травм Суареса и Дембеле до конца сезона осталась практически без вариантов в атаке.

Назначение Кике Сетьена вместо Вальверде не принесло ощутимых результатов и смена тренера не смогла замаскировать проблему, которая вскрылась после жесткого ответа Месси на слова Абидаля: “Барселона” находится в глубоком институциональном кризисе. Следует напомнить, что в контракте Месси есть опция, согласно которой летом он может покинуть “Барселону” в качестве свободного агента.

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