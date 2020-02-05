  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля

Испания
(1 голосов)

Аргентинец призвал руководство клуба к ответственности

Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля
UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси сыт по горло и не собирается исполнять роль козла отпущения. Когда речь заходит о “футболистах”, “раздевалке” или “священных коровах” “Барселоны” все указывают на него. Возможно, невзначай это сделал и Эрик Абидаль в обширном интервью изданию Sport.

Спортивный директор “Барселоны” откровенно рассказал о работе клуба на трансферном рынке, ситуации с контрактами футболистов, а также увольнении Вальверде. Именно слова о бывшем тренере “Барсы” вызвал гнев Месси.

“Я смотрел матчи и не обращал внимание на результаты. Я смотрел на тактику, на то, как играла команда, и на действия отдельных футболистов. Я присматривался к деталям. Многие игроки были или недовольны, или работали недостаточно усердно. Также были проблемы в коммуникации. Отношения тренера с игроками всегда были хорошие, но были и вещи, которые я мог почувствовать, как бывший игрок. Я сказал клубу свое мнение, и они приняли решение”, – сказал Абидаль.

Вероятно, Абидалю нужно было бы более деликатно высказаться о “действиях отдельных футболистов”. Спустя несколько минут после публикации интервью капитан команды Лионель Месси выложил в своем instagram скриншот материала Sport, где выделил красным кружочком подзаголовок “Спортивный директор клуба объяснил, что “многие игроки были или недовольны, или работали недостаточно усердно”.

Читайте такжеESPN: Месси в последних матчах играет с травмой

Далее следовал комментарий Месси.

“Откровенно говоря, я не хотел бы принимать во всем этом участие, но я думаю, что каждый человек должен нести ответственность за результат своей работы и за принимаемые им решения. Когда не все получается на поле, футболисты первыми это признают. Руководство клуба также должно нести ответственность за свои действия и принимаемые решения.

Кроме того, когда вы говорите о футболистах, то должны называть имена. Если вы этого не делаете, то намекаете на каждого, а это способствует распространению лжи и инсинуаций”.

Интересно, что интервью Абидаля состоялось после его встречи с Жозепом Бартомеу, на которой спортивный директор “Барсы” получил поддержку от президента. Январь был не самым удачным месяцем для Абидаля. Переговоры с Хави в Катаре увенчались провалом, лихорадочные поиски нового тренера за спиной Вальверде превратились в фарс, а в зимнее трансферное окно “Барселона” не подписала нападающего, и после травм Суареса и Дембеле до конца сезона осталась практически без вариантов в атаке.

Назначение Кике Сетьена вместо Вальверде не принесло ощутимых результатов и смена тренера не смогла замаскировать проблему, которая вскрылась после жесткого ответа Месси на слова Абидаля: “Барселона” находится в глубоком институциональном кризисе. Следует напомнить, что в контракте Месси есть опция, согласно которой летом он может покинуть “Барселону” в качестве свободного агента.

Фотогалерея

Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля - фото 1Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля - фото 2Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля - фото 3Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля - фото 4Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля - фото 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Барселона Ла Лига Жозеп Бартомеу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dp_dp (Ukraine)
05.02.2020 в 05:49
Я думаю все чуть проще. В Барселоне давольно давно назрела смена поколений, раньше проблема была ползучая, не требующая радикальных изменений, но посколько проблему не решали постепенно (или не могли решить, учитывая что Хави, Иньеста-это уникальные кадры), то сейчас она более ярко выражена. А делать не знают что, отсюда эти метания с тренерами. Были попытки залатать дыры Коутиньо и кем там еще, но нет. Я не сильно слежу за Барсой, кроме топ-матчей, но мне кажется им нужно начать с тщательного подбора персонала, который будет комплектовать команду. Не так что выбор должен быть очевиден, типа Неймар или Гризман (особенно учитывая что сейчас взять состоявшихся звезд из больших клубов практически нереально, сейчас у многих деньги и амбиции есть), а именно находить хорошие заготовки и делать из них звезд. Это самое сложное, но в то же время самое креативное что может быть в футболе, требующее мозгов и анализа. ВЗять то что на поверхности (Гризман, Коут)-много ума не надо. А вот найти и подготовить...Инвестиции в таких спецов-это был бы лучший ход. Надеяться что проблема сама собой рассосется новым циклом торгов по Неймару или другому присытившемуся топ-игроку это уже давно не актуально и проблему это не решит. А проблема фундаментальная и с каждым годом будет усугубляться. Ниже топ-7-8 евро-клубов Барса при любых раскладах не упадет, но у клуба с такими традициями должны быть другие ориентиры. Пока проблему не решают - ракировка тренеров-это просто смешно, так как корень совершенно не в этом.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.02.2020 в 05:15
Неприятно осознавать, что легенда клуба (Абидаль) превратится в такого труса, сраколиза, как и Бартомеу. Как то я писал об этом. Рано ли поздно это должно было произойти. Такое гнилое руководство Барселоны ни до чего хорошего не доведёт. Это же сколько надо вреда принести, что уже молчуна Месси прорвало? «Благодаря» этим бл**ям , их трусости быть ответственным хотя бы за что-то, клуб может дойти до края, добром это не закончится. Эти б***и ( другого они не заслуживают) внушили огромному количеству людей, что все решения в клубе принимает Месси. Что-то где-то не получилось, значит Месси не захотел и так далее. Они не только гнилые, так ещё и импотенты и не стесняются этого. И чего хорошего можно ожидать от клуба, когда во главе команды такая вонища? До выборов ещё год и страшно подумать, что ещё может произойти. Абидаля надо увольнять уже сейчас.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.02.2020 в 05:22
В дальнейшем, шута Пике и близко не подпускать к руководству клубом. Клоунов хватает, команде надо адекватный президент. PS. Это я так, на всякий случай. Ведь поговаривают, что у него такие мысли есть.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...