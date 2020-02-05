Почеттино возглавит Атлетико, если летом Симеоне покинет Мадрид, но не исключен вариант с АПЛ

Мадридский "Атлетико" рассмотрит кандидатуру экс-тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в качестве возможной замены Диего Симеоне. По информации The Telegraph, спортивный директор "матрасников" Андреа Берта – большой поклонник работы Почеттино. Издание добавляет в список аргументов следующее: в январе Маурисио на презентации La Liga TV отметил, что следующим местом работы точно будет Англия или Испания.

Также источник отмечает желание Почеттино поработать с Жоау Фелишем и навязать конкуренцию "Реалу" и "Барселоне". Тем не менее, Маурисио по-прежнему нравится темп АПЛ – поэтому, вариант с "Манчестер Юнайтед" исключать не стоит.

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Маурисио Почеттино тренировал лондонский "Тоттенхэм" с 2014 по 2019-й и был уволен в ноябре прошлого года. Диего Симеоне возглавляет мадридский "Атлетико" уже девятый сезон.