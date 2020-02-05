Реал - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Кубок Испании уже на финишной прямой – определяются полуфиналисты турнира. Уже сложила свои полномочия чемпиона "Валенсия", поэтому турнир получит нового короля. Конечно же, вакантное место на троне желает занять "Реал".

Но для этого сначала нужно пройти непростого соперника в четвертьфинале – "Реал Сосьедад". Матч состоится 6-го февраля 2020-го года в 20:00 в Мадриде на "Сантьяго Беранбеу". Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча от Игоря Семйона - раздел "Испания" >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO.

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