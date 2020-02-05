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Реал - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Реал - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
Кубок Испании уже на финишной прямой – определяются полуфиналисты турнира. Уже сложила свои полномочия чемпиона "Валенсия", поэтому турнир получит нового короля. Конечно же, вакантное место на троне желает занять "Реал".
Но для этого сначала нужно пройти непростого соперника в четвертьфинале – "Реал Сосьедад". Матч состоится 6-го февраля 2020-го года в 20:00 в Мадриде на "Сантьяго Беранбеу". Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча от Игоря Семйона - раздел "Испания" >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир поединка "Реал" - "Реал Сосьедад"?
- Хорватия - Arena Sport 3,
- Чехия - Sport 1 CZ / SK, DIGI GO;
- Румыния - Telekom Sport 2 Romania;
- Испания - DAZN;
- США - ESPN +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.