  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Реал - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Испании уже на финишной прямой – определяются полуфиналисты турнира. Уже сложила свои полномочия чемпиона "Валенсия", поэтому турнир получит нового короля. Конечно же, вакантное место на троне желает занять "Реал".

Но для этого сначала нужно пройти непростого соперника в четвертьфинале – "Реал Сосьедад". Матч состоится 6-го февраля 2020-го года в 20:00 в Мадриде на "Сантьяго Беранбеу". Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча от Игоря Семйона - раздел "Испания" >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир поединка "Реал" - "Реал Сосьедад"?

  • Хорватия - Arena Sport 3,
  • Чехия - Sport 1 CZ / SK, DIGI GO;
  • Румыния - Telekom Sport 2 Romania;
  • Испания - DAZN;
  • США - ESPN +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...