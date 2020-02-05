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RAC1: Бартомеу срочно организует встречу с Абидалем. Причина – конфликт Эрика с Месси

Испания
(1 голосов)

Нельзя ругаться с капитаном команды

RAC1: Бартомеу срочно организует встречу с Абидалем. Причина – конфликт Эрика с Месси
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Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем – у француза возникла конфликтная ситуация с аргентинским нападающим коллектива и его капитаном Лионелем Месси, как сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Читайте такжеАбидаль: Еще после матча с Реалом стали готовить увольнение Вальверде

Ранее Абидаль прокомментировал увольнение Вальверде с поста главного тренера "Барселоны": мол, футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством Эрнесто. Месси предложил спортивному директору назвать фамилии тех футболистов, которые якобы играли не в полную силу.

Отмечается, что Эрика также сильно раскритиковали за неспособность обеспечить покупку нападающего в зимнее трансферное окно.

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В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (1)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
05.02.2020 в 11:51
Да это Перес всё купил.
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