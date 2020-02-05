Атлетик - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

В последнее время вокруг "Барселоны" крутится неприятная информация. То Месси с кем-то поссорится, то травмы подкосят того или иного футболиста, то результат не соответствует ожиданиям. А времени, что хуже всего, для перевода дыхания нет, - к сложным матчам в чемпионате добавляются кубовые испытания.

"Атлетик" – это уже не "Ибица" и даже не "Леганес". Это команда, которая нанесла "Барсе" поражение в первом туре чемпионата. Будет интересно. Матч состоится 6-го февраля 2020-го года в 22:00 в Бильбао. Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча от Игоря Семйона - раздел "Испания" >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO.

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