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Атлетик - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Атлетик - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
В последнее время вокруг "Барселоны" крутится неприятная информация. То Месси с кем-то поссорится, то травмы подкосят того или иного футболиста, то результат не соответствует ожиданиям. А времени, что хуже всего, для перевода дыхания нет, - к сложным матчам в чемпионате добавляются кубовые испытания.
"Атлетик" – это уже не "Ибица" и даже не "Леганес". Это команда, которая нанесла "Барсе" поражение в первом туре чемпионата. Будет интересно. Матч состоится 6-го февраля 2020-го года в 22:00 в Бильбао. Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча от Игоря Семйона - раздел "Испания" >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир поединка "Атлетик" - "Барселона"?
- Хорватия - Arena Sport 1,
- Чехия - Sport 1 CZ / SK, DIGI GO;
- Венгрия - Sport 2,
- Польша - TVP Sport, TVP Sport Live Streaming;
- Испания - DAZN, Cuatro;
- США - ESPN +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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