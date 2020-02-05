Герой футбольного дня. Эрик Абидаль

Но ведь Эрик Абидаль прав... Ой прав, хотя с него, видимо, сделают козла-отпущения, "прилепив" к конфликту с Лео Месси и другие грехи: например, провал трансферной политики. Не только нынешний, когда не удалось найти замену травмированному Луису Суаресу, но и глобальный, согласно которому большинство последних приобретений каталонцев, даже за огромные деньги – были выстрелами в молоко.

Он прав в том, что при Вальверде "много игроков были или недовольны, или работали недостаточно тяжело". И в том, что "отношения тренера с игроками всегда были хорошие". Все взаимосвязано.

Эрнесто был либералом без твердой позиции. Руководство не считало нужным консультироваться с ним на предмет трансферов, подсовывая ему новичков, в которых тренер не нуждался (Малком, Фрэнки Де Йонг), а игроки относились к нему как к хорошему, добродушному, искреннему человеку, но без субординационного пиетета. Эрнесто мог ругать Усмана Дембеле или Артура Рамоса за нарушение дисциплины, а Луиса Суареса с Лео Месси – за игривое отношение к тренировкам, но не мог задеть кого-то из футболистов, не говоря уже о коллективе в целом, за живое. Их отношения напоминали дружбу двух подростков: хорошо воспитанного родителями и дебошира. Первый всегда думает рационально и предостерегает товарища от хулиганских выходок во дворе или подъезде, а второй, с иронической улыбкой на устах, только похлопывает друга по плечу со словами "не ссы, пронесет".

До поры до времени "проносило". "Барса" при Вальверде добыла два чемпионства в эконом-режиме. Но не потому, что берегла силы для чего-то более весомого, а потому, что такая игра вошла в привычку. В привычку не напрягаться, не бежать за соперником, а лучше позволить ему забить, а в ответ, благодаря лучшей в чемпионате технике работы с мячом и самом высоком усредненном индивидуальном классе футболистов, забить трижды. На длинной дистанции, где есть достаточно возможностей исправить ошибки, особенно когда один-единственный достойный конкурент в борьбе за корону находится в кризисе, это не могло не приносить результат. В Лиге же чемпионов вылезало боком.

Красноречивые факты.

Сезон ЛЧ 2018/19. Ни в одном из двенадцати матчей турнира ("Барса" дошла до полуфинала, где с треском вылетела от "Ливерпуля"), каталонцы не пробежали бОльшую, чем у соперника, дистанцию. Даже футболисты "Лиона" и ПСВ больше двигались на поле, не говоря уже о МЮ, "Тоттенхэме", "Ливерпуле" и "Интере" (данные – официальный сайт UEFA).

Та же история – и в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Ни одну из команд "Барса" не перебегала на поле. А наибольшую дистанцию ​​на групповом этапе среди футболистов "Барсы" преодолели двое новичков команды – Фрэнки Де Йонг и Антуан Гризманн, а также новобранец лета 2018-го Клеман Лангле. Те, кто еще не проникся духом "пешей прогулки"? Ближайший к ним по показателю преодоленной дистанции – Серхио Бускетс. От Гризманн он отстает на 10 километров. От Де Йонга – на 20. Лео Месси в 5-и поединках текущей Лиги чемпионов преодолел дистанцию ​​вдвое меньше, чем лучший по этому показателю в команде Фрэнки Де Йонг (у него, правда, шесть поединков).

Ок, можно говорить о том, что это такой стиль команды. Действительно, футбол – это не только беготня. Однако если стиль дает сбой (а перед "Ливерпулем" была еще "Рома", затем были провалы в финале Кубка и полуфинале Суперкубка Испании, а в первом круге текущей Ла Лиги – частые осечки с аутсайдерами и середняками), то нужно делать поправки и искать причины застоя. Абидаль об этом и сказал, выделив причиной приглушенную у футболистов работоспособность. И сразу оказался под угрозой увольнения. Как же он посмел...

На самом деле, проблема не в Абидале. Проблема была в Эрнесто Вальверде и притаилась нынче среди футболистов. Подтверждение этому – рисунок игры "Барсы" при Кике Сетьене. Новый тренер пришел и сразу, понимая, что с таким физическим состоянием "Барса" вновь рискует наткнуться на позор в Лиге чемпионов или в поединках с "Реалом", который как раз и начинает приходить в себя в плане работоспособности, повысил нагрузки. Увеличил интенсивность тренировок. И количество – по две в день. Для команды это оказалось непосильной ношей.

В первых поединках после назначения Сетьена каталонцы много катали мячик, но без продвижения, без динамики. Наибольше пасов происходило между защитниками и глубоко посаженным опорным полузащитником. Усложняли для команды движение даже ветер и высота травы – факторы второстепенные и не определяющие для физически подготовленной команды. Человек из структуры клуба имел право об этом сказать и указать на ошибки. Даже публично, ведь все эти вещи были на поверхности.

Но во всем виноват Эрик Абидаль, конечно же. Как же он посмел...