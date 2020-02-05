Кепа: Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто

Испанский вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мнением по поводу своей фамилии.

"Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто. Мало у кого получается с первого раза. У меня, например, есть сложности с произношением польских фамилий. По мне, любая польская фамилия вроде Крыховяка гораздо сложнее, чем моя", — сказал Кепа в эксклюзивном интервью Окко Спорт.

В нынешнем сезоне 25-летний испанский голкипер принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 32 мяча.