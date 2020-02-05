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Кепа: Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто

Испания
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По мнению испанца, фамилия вроде Крыховяк гораздо сложнее

Кепа: Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто
Новина українською

Испанский вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мнением по поводу своей фамилии.

"Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто. Мало у кого получается с первого раза. У меня, например, есть сложности с произношением польских фамилий. По мне, любая польская фамилия вроде Крыховяка гораздо сложнее, чем моя", — сказал Кепа в эксклюзивном интервью Окко Спорт.

В нынешнем сезоне 25-летний испанский голкипер принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 32 мяча.

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В статье: Челси (Лондон) Гжегож Крыховяк Кепа Аррисабалага Челси
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