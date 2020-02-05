Испания
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Кепа: Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто
По мнению испанца, фамилия вроде Крыховяк гораздо сложнее
Испанский вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мнением по поводу своей фамилии.
"Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто. Мало у кого получается с первого раза. У меня, например, есть сложности с произношением польских фамилий. По мне, любая польская фамилия вроде Крыховяка гораздо сложнее, чем моя", — сказал Кепа в эксклюзивном интервью Окко Спорт.
В нынешнем сезоне 25-летний испанский голкипер принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 32 мяча.
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