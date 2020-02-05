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Испанская федерация назвала стадион, который примет финал Кубка Испании
Он находится в Севильи
Королевская испанская футбольная федерация определилась с местом проведения Кубка Испании.
Следующие 4 года финал турнира будет принимать олимпийский стадион в Севилье. Арена рассчитана более чем на 57 тысяч зрителей.
Помимо стадиона в Севилье, заявку на проведение подавал также "Ванда Метрополитано", домашний стадион "Атлетико".
Стоит отметить, что в настоящее время стадион в Севилье редко эксплуатируется, а сайт арены находится в разработке. Город инвестирует 15 млн евро в развитие инфраструктуры арены.
⚠ OFICIAL | El Estadio de La Cartuja acogerá la final de la #CopaDelRey— RFEF (@rfef) February 5, 2020
➡ El estadio sevillano será sede de las próximas 4 ediciones
ℹ Más info: https://t.co/VydSzysPWd#LaCopaMola ???? pic.twitter.com/fTExNGEkYR