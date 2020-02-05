Испанская федерация назвала стадион, который примет финал Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация определилась с местом проведения Кубка Испании.

Следующие 4 года финал турнира будет принимать олимпийский стадион в Севилье. Арена рассчитана более чем на 57 тысяч зрителей.

Помимо стадиона в Севилье, заявку на проведение подавал также "Ванда Метрополитано", домашний стадион "Атлетико".

Стоит отметить, что в настоящее время стадион в Севилье редко эксплуатируется, а сайт арены находится в разработке. Город инвестирует 15 млн евро в развитие инфраструктуры арены.